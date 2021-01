CITIGROUP : bénéfice par action plus élevé que prévu grâce à d'importantes reprises de provisions

Citigroup a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, soutenus par des reprises de provisions. Le bénéfice net a reculé de 7% à 4,63 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, du fait de la forte progression des impôts et de la baisse des revenus. Le consensus s’élevait à 1,31 dollar. La banque américaine a fait part de reprise de provisions à hauteur de 1,5 milliards de dollars alors qu’elle en avait constitué 253 millions de dollars, un an plus tôt. Les pertes sur crédit ont, en outre, reculé de 24% à 1,47 milliard de dollars.



Les revenus du groupe ont chuté de 10% à 16,50 milliards de dollars.



L'activité de courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), toujours très surveillée, a connu une croissance des revenus de 7% à 3,09 milliards de dollars. Le courtage actions a vu ses revenus bondir de 57% à 810 millions de dollars.