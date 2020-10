Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Office of the Comptroller of the Currency, chargé de réguler et de surveiller les banques aux Etats-Unis, a infligé une amende de 400 millions de dollars à Citibank. L’autorité sanctionne « des lacunes dans la gestion des risques à l'échelle de l'entreprise, la gestion des risques de conformité, la gouvernance des données et les contrôles internes ».