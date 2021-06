Citi Global Wealth Investments publie Mid-Year Outlook 2021 : Traveling to the post-COVID world - New portfolios for a new economy

Alors que la fin de la pandémie de COVID se profile à l'horizon et que les économies rouvrent, Citi Global Wealth Investments répond à des questions clés sur ce à quoi pourrait ressembler un nouveau cycle économique et comment les portefeuilles devraient être positionnés

Citi Global Wealth Investments a publié aujourd’hui son rapport Mid-Year Outlook 2021 intitulé Traveling to the post-COVID world: New portfolios for a new economy. Publiées deux fois par an, les perspectives de Citi expliquent pourquoi cette reprise sera forte en raison des mesures de relance rapides et intenses des gouvernements et de l’efficacité des vaccins. Cela ouvre la voie à plusieurs nouvelles opportunités à court et long terme pour les investisseurs.

Citi Global Wealth Investments s’attend à ce que la numérisation, le changement climatique, l’accroissement de la concurrence entre les États-Unis et la Chine et les politiques de dépenses des gouvernements amènent à une réorganisation d’industries entières. L’attention portée à ces questions et à leur impact économique pendant la pandémie fournira à de nombreuses entreprises un nouveau potentiel de croissance. Cela permet aux portefeuilles d’aller au-delà de notre approche antérieure consistant à “exploiter le retour à la moyenne” qui mettait l'accent sur les investissements dans les domaines les plus touchés par la récession et sur la mise à profit de la reprise. Par ailleurs, nos regards se portent également sur les nombreux gouvernements qui prévoient d’investir davantage dans les infrastructures pour repenser leurs propres économies.

« Bien avant l’arrivée de vaccins efficaces, nous avons fait valoir un redressement total de l’économie mondiale. Nous avons conseillé à nos clients de rester investis et de compléter leurs allocations d'actions très tôt », a déclaré David Bailin, directeur des investissements et responsable mondial des investissements chez Citi Global Wealth. « À présent, nous cherchons à exploiter les tendances qui remodèleront le monde après la COVID. Nous avertissons toutefois que bon nombre des meilleurs investissements à court terme ne sont pas nécessairement ceux que nous entrevoyons propulser les marchés à la hausse sur le plus long terme. Nous souhaitons que les portefeuilles des clients évoluent et reflètent les opportunités transformationnelles à venir. »

Les mesures monétaires et d’allègements fiscaux sans précédent, des vaccins efficaces et les améliorations de la productivité grâce aux technologies ont contribué à réduire les chances d’une nouvelle contraction économique dans un futur proche. Citi continue par conséquent de recommander des allocations vers des régions et industries dans lesquelles les valorisations ne reflètent pas un redressement complet. Nous avons récemment modéré notre allocation maximale en actions pour la première fois depuis début 2020. Nous avons effectué un virage en passant de “surperformeurs en début de cycle” à des actions mondiales dans les soins de santé et dans des sociétés augmentant leurs dividendes pour essayer d’identifier des rendements plus durables.

Alors que le redressement économique continue de se dessiner, les rendements obligataires à long terme devraient repartir à la hausse. C’est pourquoi nous sommes toujours largement sous-exposés aux obligations. Citi a ajouté les prêts bancaires à taux variable aux portefeuilles susceptibles de mieux performer dans ce genre d’environnement.

« Alors que l’essentiel de ce que nous mettons en lumière dans le dossier Mid-Year Outlook 2021 est constitué d’approches de portefeuille qui bénéficieront d’un redressement économique en constante amélioration, nous voyons également d’autres domaines où il faut faire preuve de prudence », a déclaré David Bailin. « Parmi ces difficultés pourraient figurer les mutations de la COVID et les problèmes de cybersécurité. C’est pourquoi nous cherchons à préserver et à faire croître le patrimoine au moyen d’une allocation d’actifs diversifiée à l’échelle mondiale plutôt que de prendre des risques extrêmement concentrés. »

Ce qui a donné une impulsion, c’est l’accent mis par Citi Global Wealth Investment sur les “Unstoppable Trends” (Tendances inarrêtables). La pandémie a encouragé la numérisation - comment les entreprises mais aussi les consommateurs ont adopté les nouvelles technologies pour vivre et travailler ; le verdissement du monde – la chute de la demande de combustibles fossiles et des prix de l’énergie pendant le premier confinement et ce que cela signifie pour le déploiement des énergies propres ; et la montée de l'Asie – à quoi ressemblera l’engagement stratégique entre la Chine et les États-Unis dans le futur.

Le rapport complet, une version résumée, de courtes vidéos et d’autres documents sont disponibles ici.

