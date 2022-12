Citi Global Wealth Investments publie ses perspectives pour 2023 : une feuille de route pour la reprise et des portefeuilles pour anticiper les opportunités

Alors que la turbulente année 2022 touche à sa fin, Citi Global Wealth Investments prédit une récession mineure en 2023, mais estime que les marchés commenceront à se concentrer sur la reprise en 2024

Citi Global Wealth Investments (CGWI) publie aujourd'hui son rapport Wealth Outlook 2023 (Outlook), intitulé Roadmap to Recovery: Portfolios to Anticipate Opportunities. Publié deux fois par an, Outlook fournit des perspectives approfondies de l'économie mondiale et des marchés financiers pour l'année à venir et au-delà. Le titre de cette nouvelle édition reflète le parcours d'investissement que CGWI entrevoit et les mesures que les investisseurs devraient envisager pour diversifier leurs portefeuilles.

En 2023, CGWI prédit la croissance économique mondiale annuelle la plus faible de ces quarante dernières années, en dehors de la crise financière mondiale et des fermetures liées à la COVID. L'année prochaine devrait probablement présenter :

Une récession mineure aux États-Unis et plus prononcée dans d'autres régions, comme la zone Euro

Une reprise de la croissance chinoise, alors que les restrictions pandémiques seront allégées

L'inflation américaine continuera de s'apaiser, pour se situer autour de 3,5% fin 2023

La réserve fédérale américaine commencera à baisser les taux d'intérêt durant le second semestre

Une baisse de 10 % des bénéfices par action au niveau mondial

Tout comme les perturbations du marché mondial de 2022 ont reflété ces conditions prévisionnelles pour l'année à venir, les investisseurs devraient probablement commencer à se concentrer sur la reprise de 2024 en 2023. Alors que la phase actuelle baissière du marché des actions n'est probablement pas terminée, CGWI entamera cette nouvelle année sur la défensive, mais prévoit de basculer dans le courant de l'année.

"Dans le passé, le marché boursier américain n'a jamais touché le fond avant qu'une récession associée n'ait même commencé. Nous considérons donc le récent sursaut des actions comme un rallye baissier", déclare David Bailin, directeur des investissements et responsable de Citi Global Wealth Investments. "Avec une année comme 2022, conserver les excédents de liquidités peut sembler tentant, mais la leçon historique est que cette approche débouche presque toujours sur des opportunités manquées lorsque les marchés commencent à repartir. Pour 2023, nous réitérons la sagesse fondamentale de maintenir les portefeuilles pleinement investis, en anticipation des opportunités que nous prévoyons."

CGWI anticipe une séquence probable d'opportunités potentielles, notamment :

Des revenus fixes à court terme élevés aux États-Unis dans le contexte actuel des hauts taux d'intérêt

Des actions défensives, comme des payeurs résilients de dividendes, alors que le marché baissier continue pour l'instant

Les actions de croissance non cycliques toucheront le fond avant les indicateurs cycliques une fois que la Fed baissera les taux

Point d'entrée subséquent vers des actions plus cycliques

Valeur profonde dans certains actifs hors États-Unis et certaines devises une fois que le dollar américain atteindra son pic

Certaines stratégies alternatives se positionneront pour des opportunités d'entités en difficulté et autres au sortir de la récession

"Le déclin soudain dans de nombreuses catégories d'actifs en 2022 a rendu les valorisations à long terme plus attractives", déclare Steven Wieting, directeur des stratégies de placement et économiste en chef, Citi Global Wealth Investments. "Pour la première fois depuis plusieurs années, nous observons une véritable valeur de portefeuille dans les revenus fixes. Les bons du trésor américain à court terme représentent une alternative séduisante à la détention d'espèces."

CGWI a également mis à jour sa position sur les tendances inéluctables, le puissant phénomène pluriannuel qui continue de refaçonner le commerce et le quotidien, ainsi que les portefeuilles. Parmi ces tendances figurent la numérisation, le vieillissement des populations, la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et la transition vers des sources énergétiques propres et sûres. CGWI met en lumière des moyens pour chercher une exposition à ces forces transformationnelles dans les portefeuilles.

Retrouvez le rapport dans ses versions intégrale et abrégée, de courtes vidéos et de la documentation en cliquant ici.

