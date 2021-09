Citi : IFC et Global Bank s'unissent pour financer l'émancipation économique des femmes au Panama

Un prêt exceptionnel de 90 millions de dollars sera affecté au financement de prêts hypothécaires à faible revenu pour des ménages ou entreprises dirigés par des femmes

Citi, Global Bank et la Société financière internationale (IFC) se sont associés pour proposer davantage de prêts hypothécaires et de prêts commerciaux pour les petites et moyennes entreprises (PME) destinés aux femmes.

Cette initiative conjointe propose une transaction inédite de cofinancement d'un prêt de 90 millions de dollars (20 millions de dollars financés par Citi sur trois ans et 70 millions de dollars financés par l'IFC sur cinq ans) à la Global Bank. Le produit de ce prêt sera affecté soit à des prêts hypothécaires pour des logements à faible revenu - Hipoteca Preferencial - destinés aux femmes chefs de famille, soit à des entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Par ailleurs, la Global Bank s'associera également à IFC Advisory Services en vue d'améliorer et de développer davantage les produits et services destinés aux femmes au Panama.

"Nous sommes particulièrement ravis de soutenir des groupes et des institutions qui œuvrent en faveur de l'émancipation des femmes dans toute la région et qui mettent les femmes au cœur du redressement du pays après la pandémie de coronavirus", a déclaré Marcelo Gorrini, responsable de la région Caraïbes et Amérique centrale et responsable national pour Citi au Panama. "Ce n'est pas un accord comme les autres, mais un accord qui, selon nous, peut réellement améliorer la vie des gens en leur fournissant un financement ciblé tout en promouvant l'autonomisation des femmes."

Partout dans le monde, la lutte pour l'égalité générale et la promotion économique des femmes est menée depuis de nombreuses générations. Les inégalités se sont aggravées avec la pandémie de COVID-19, qui a touché de façon disproportionnée plus de femmes que d'hommes sur le lieu de travail. Le Panama n'a pas fait exception à la règle, puisque 46,5 % des femmes travaillent dans les secteurs les plus touchés par la crise, contre 29,6 % des hommes.

"Les projets de logement pouvant bénéficier de taux d'intérêt préférentiels suscitent un intérêt croissant, et il est donc nécessaire d'ajuster l'offre", a déclaré Jorge Vallarino, PDG de Global Bank. "Notre portefeuille de prêts hypothécaires n'a cessé de croître, et près de la moitié d'entre eux sont destinés aux ménages à faible et moyen revenu", a ajouté M. Vallarino.

"Pour Citi, cette transaction ESG est une réussite sur toute la ligne et témoigne de notre capacité à réussir ensemble. C'est l'un de nos principes de leadership, dans l'intérêt de nos clients, notamment la Global Bank au Panama et l'IFC en tant que plus grande institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays en développement", a déclaré John Finnigan, directeur général de la banque, des marchés de capitaux et du conseil chez Citi. "Nous pouvons affirmer avec fierté que nous réalisons cette opération en collaboration avec nos clients, avec pour ultime bénéfice la rétrocession de prêts et la création de valeur économique au profit des femmes du Panama."

Cette transaction réussie fait figure de référence pour les futures opérations que Citi et l'IFC souhaitent reproduire, car elle incarne l'engagement de l'IFC et de Citi en matière d'ESG.

À propos de Citi

Citi, banque d'importance mondiale de premier plan, compte près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et aux investisseurs, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi

À propos de Global Bank

Global Bank est une banque panaméenne de capitaux ayant commencé ses activités en 1994, initialement axée sur le segment des services bancaires aux entreprises. Aujourd'hui, la Global Bank et ses filiales proposent un éventail de services financiers à ses plus de 200 000 clients à travers le Panama, et se positionne comme la deuxième plus grande banque disposant d'une licence générale de capital panaméen. Elle dispose d'actifs de 8 516 millions de dollars, d'une valeur nette de 782 millions de dollars et compte 39 succursales à travers le pays.

À propos de l'IFC

L'IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Présente dans plus de 100 pays, nous utilisons notre capital, notre expertise et notre influence pour la création de marchés et d'opportunités dans les pays en développement. En 2020, l'IFC a investi 22 milliards de dollars dans des entreprises privées et des institutions financières des pays en développement, tirant parti du potentiel du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et stimuler la prospérité partagée.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

