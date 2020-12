Citi Private Bank publie son rapport Perspectives 2021: le nouveau cycle économique: investir dans un monde post COVID

Citi Private Bank prévoit que l'année 2021 marquera le début d'un nouveau cycle économique, avec des dynamiques plus favorables que ne l'attendent les investisseurs. L'heure est venue de s'investir pleinement et de faire preuve d'optimisme.

Citi Private Bank vient de publier son rapport Perspectives 2021: le nouveau cycle économique: investir dans un monde post COVID. La publication biannuelle fournit une perspective approfondie de l'économie mondiale et des marchés financiers pour l'année à venir et met en lumière les grandes tendances pour les portefeuilles client. Cette édition souligne pourquoi nous traversons une période d'investissement remarquable. De la même façon que le début de la pandémie a modifié le prix de chaque titre, la fin de la COVID marquera l'arrivée d'un nouveau cycle économique, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les investisseurs.

Citi Private Bank anticipe que l'année 2021 tirera parti d'une économie ayant fait preuve de résilience face à la pire crise sanitaire mondiale depuis plus d'un siècle. L'année 2020 a offert au monde entier la possibilité de tester l'avenir et de préparer la croissance alors que la pandémie s'effacera. Les vents porteurs de 2021 sont sous-estimés: notre système financier est solide, les mesures gouvernementales pour protéger les citoyens et les entreprises sont efficaces, l'innovation technologique continue de s'accélérer et la course contre la montre scientifique permettra de développer un vaccin en des temps record.

"Les opportunités d'investissement de ce nouveau cycle économique refléteront de nombreuses nouvelles réalités, façonnées par les impacts de la technologie sur notre quotidien durant cette pandémie, ainsi que sur les valeurs que nous partageons", déclare David Bailin, directeur de l'investissement chez Citi Private Bank. "Notre optimisme pour 2021 repose sur de solides institutions financières, des épargnes de ménage élevées et des niveaux croissants de confiance au sein des entreprises et des consommateurs. Nous observons également un optimisme grandissant chez les investisseurs en raison des faibles taux d'intérêt qui permettront une reprise économique complète."

La COVID a fait que les valorisations d'actifs ont dévié de leurs moyennes à long terme. Citi Private Bank estime qu'en 2021 ces distorsions de valorisation s'atténueront. Les bénéficiaires seront nombreux, y compris les secteurs "cycliques de la COVID", comme les services financiers, les industries et l'immobilier, mais aussi les hôtels, restaurants et compagnies aériennes.

Citi Private Bank relève d'autres facteurs indiquant qu'il s'agit d'une période particulièrement importante pour les investisseurs: une économie qui se relancera plus rapidement et plus solidement qu'après les précédents ralentissements, un dynamisme financier sans précédent, l'innovation technologique, et la réévaluation des valeurs liées aux secteurs les plus durement touchés. Citi Private Bank invite les investisseurs à ne pas conserver d'excédent de trésorerie et à ne pas attendre un meilleur point d'entrée. La banque leur recommande plutôt d'affecter leurs capitaux et d'investir pleinement après avoir déterminé la quantité de liquidité dont ils auront besoin durant les cinq prochaines années.

En outre, l'année 2020 a renforcé les grandes tendances, en particulier la numérisation, la montée de l'Asie, l'écologisation de la planète et la longévité. L'exposition des portefeuilles à ces tendances devrait s'accentuer sous la forme de la proportion globale de capitaux détenus. Nous recommandons également de modifier le ratio capitaux-endettement pour refléter l'environnement des taux d'intérêt et les nombreuses opportunités sous évaluées sur les marchés mondiaux. En revanche, les portefeuilles à revenu fixe devraient uniquement refléter les meilleures opportunités de rendement à l'échelle mondiale. Pour les investisseurs qualifiés, la banque recommande certaines stratégies de marché de capitaux pouvant générer des revenus découlant de la volatilité des marchés.

Le rapport complet, une version résumée, du contenu vidéo et d'autres ressources sont disponibles sur le site de Citi Private Bank en cliquant ici.

À propos de Citi Private Bank :

Citi Private Bank propose aux particuliers et aux familles fortunés, des services de banque privée personnalisés et transfrontaliers. Avec environ 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion au niveau mondial, la franchise est présente dans 50 villes pour répondre aux attentes de ses clients répartis dans plus de 100 pays. Citi Private Bank aide ses clients à accroître et préserver leur patrimoine, financer des actifs, faire davantage travailler leur argent, protéger leurs biens, préserver leurs héritages et répondre aux besoins des familles et des entreprises familiales. Le cabinet offre des produits et services couvrant les marchés de capitaux, les investissements gérés, la gestion de portefeuille, la planification fiduciaire et successorale, le financement des investissements, la banque et le financement d'avions, ainsi que les conseils et les financements dans les domaines de l’art et des sports.

À propos de Citi :

Première banque mondiale, Citi, possède environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi fournit aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit à la consommation, des services bancaires et de placement d'entreprise, de courtage en valeurs mobilières, de transaction et de gestion patrimoniale. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201205005029/fr/