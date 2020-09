Citi a nommé Jane Fraser à sa tête, une première aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - Citi a annoncé jeudi que son actuel directeur général Michael Corbat allait prendre sa retraite en février 2021 et serait alors remplacé par Jane Fraser, qui devient la première femme à diriger une grande banque américaine.

Au sein de l'établissement financier depuis 16 ans, elle y dirige actuellement la division de banque au grand public, précise un communiqué.

Elle apportera un peu de diversité au sein d'un monde majoritairement masculin.

En avril 2019, les patrons de sept grandes banques américaines, tous des hommes blancs, avaient été interpellés par des parlementaires, qui leur avaient demandé, au cours d'une audition télévisée, si leur successeur serait une femme ou une personne issue des minorités. Aucun n'avait répondu.

Michael Corbat part après 36 ans chez Citi, dont huit en tant que directeur général.

"Nous avons terminé notre transformation engagée après la crise financière et sommes devenus une institution plus simple, plus sure et plus solide", s'est-il félicité dans le communiqué.

Le bénéfice net de la banque est passé de 7 milliards en 2012 à près de 20 milliards en 2019, a-t-il aussi mis en avant.

"Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire et je pense qu'il est temps qu'un successeur prenne ma place pour guider Citi dans sa prochaine étape", a ajouté l'actuel patron.

"Nous pensons que Jane est la bonne personne pour s'appuyer sur le bilan de Mike et faire passer Citi au niveau supérieur", a avancé de son côté John Dugan, le président du conseil d'administration de la banque. "Elle possède une expérience approfondie de nos secteurs d'activité et de nos régions et nous avons toute confiance en elle."

Mariée et mère de deux enfants, Mme Fraser est actuellement responsable de toutes les activités de banque aux consommateurs dans le monde. A ce poste elle supervise les activités de banque de détail, de gestion d'actifs, les cartes de crédit, les prêts et les technologies.

A Citi depuis 2004, elle a notamment dirigé le service des fusions et acquisitions, de la banque privée, de la banque aux particuliers et aux entreprises aux Etats-Unis ainsi que la région Amérique latine.

"Je ferai tout mon possible pour rendre toutes nos parties prenantes fières de notre entreprise en continuant à bâtir une banque meilleure et à améliorer nos rendements", a-t-elle assuré dans le communiqué.

afp/rp