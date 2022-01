Citi rénove de fond en comble son siège EMEA à Londres

Citi a annoncé ce jour son intention de transformer son siège de Londres, qui abrite ses opérations au Royaume-Uni et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). La rénovation de l’emblématique Citi Tower sise à Canary Wharf créera un lieu de travail extraordinaire et futuriste, intégrant les toutes dernières technologies et les normes de conception les plus élevées en matière environnementale. La transformation de la Citi Tower, qui prévoit des espaces de travail et de collaboration flexibles ainsi que des zones de bien-être pour les employés, reflète l’engagement durable de Citi à l’égard de ses ressources humaines, de Londres, ainsi que sa promesse d’excellence à ses clients du monde entier.

«Notre objectif est de faire de la Citi Tower un lieu de travail respectueux de l’environnement, innovant et inspirant, intégrant un design moderne, des technologies de pointe et les meilleures pratiques en matière d’espaces employés et clients, a déclaré David Livingstone, PDG de Citi EMEA. La rénovation de la Tour représente un investissement important dans nos ressources humaines et nos activités, qui sont en pleine croissance au Royaume-Uni et dans la région EMEA.»

Citi a acheté en 2019 cette tour de bureaux de 42 étages située au 25 Canada Square pour en faire son siège social EMEA, montrant ainsi sa conviction que Londres est une plaque tournante mondiale vitale pour la banque.

La rénovation de la Citi Tower reflètera la nature changeante du travail et donnera plus d’importance aux espaces partagés où l’on peut se réunir entre collègues. «Nous sommes une entreprise dynamique et pleine d’idées et nous voulons rassembler les gens, a déclaré David Livingstone. Notre siège EMEA rajeuni sera conçu pour maximiser des espaces de travail collaboratifs soutenus par les technologies et nous permettre ainsi de travailler de manière flexible et avec une agilité maximale.»

La rénovation devrait être achevée en 2025.

John Glen, député, secrétaire du Trésor et ministre de la Ville, a déclaré: «Nous suivons la feuille de route que nous avons tracée pour que le Royaume-Uni reste un leader mondial des services financiers en le rendant plus ouvert, plus compétitif, plus avancé sur le plan technologique et plus durable. Nous saluons cet investissement de Citi dans son siège social de Londres et nous y voyons un vote de confiance supplémentaire pour la City et son rôle parmi les plus grands centres financiers internationaux.»

L’impact environnemental de la Citi Tower rénovée a été au cœur de la planification et de la conception des travaux. La décision de rénover le bâtiment et de le mettre aux normes d’efficacité et environnementales modernes plutôt que de démolir la structure existante devrait permettre d’économiser l’émission d’environ 100 000 tonnes de carbone incorporé, l’équivalent de l’utilisation de près de 22 000 voitures particulières pendant un an.* La modernisation des infrastructures et la mise en œuvre de mesures d’efficacité permettront également de réduire la consommation d’eau et d’électricité de 20%.

La rénovation de la Citi Tower fait partie des plus grands projets concernant des lieux de travail en Europe et la banque sollicitera le statut de projet de rénovation de bureaux le plus haut du Royaume-Uni afin d’obtenir les certifications de haut niveau LEED, WELL et BREEAM.**

Yasmin Al Ani Spence, directrice du cabinet d’architecture WilkinsonEyre, concepteur principal du projet, a déclaré: «Citi nous a mis au défi de rendre une tour de 20 ans d’âge compatible avec sa vision de l’avenir du travail. Nous espérons que nos interventions architecturales inspireront à la fois le personnel et les visiteurs de Citi. Nous avons mis le bien-être au cœur du projet en prévoyant des espaces de collaboration innovants, une connexion renforcée, des équipements de pointe et de la végétation ayant un impact visuel important pour favoriser la biophilie. La distribution intérieure s’articule autour de plusieurs villages verticaux qui décomposent les dalles traditionnelles et favorisent l’interconnexion entre les différents niveaux, créant ainsi un lieu de travail stimulant et passionnant.»

De plus, la rénovation augmentera l’espace public à Canary Wharf. Le nouveau rez-de-chaussée permettra aux visiteurs de passer de Canada Square à Jubilee Park, deux espaces verts importants du quartier.

Shobi Khan, PDG de Canary Wharf Group (CWG), a déclaré: «Je suis ravi que Citi s’engage à long terme à Canary Wharf, qui est un environnement urbain dynamique et durable dans lequel travailler, vivre et se divertir. Considérant notre engagement en faveur de la durabilité et nos antécédents en tant que plus grand développeur d’espaces durables au Royaume-Uni, je suis enthousiasmé par l’initiative de Citi visant à transformer son site en ce sens.»

* Selon l’ EPA (Agence américaine de protection de l’environnement), les émissions annuelles de carbone d'une voiture particulière moyenne sont de 4,6 tonnes par an.

** LEED, WELL et BREEAM sont les principaux organismes mondiaux indépendants d’évaluation et de notation des infrastructures et des bâtiments qui certifient les actifs selon les normes les plus élevées et en fonction de multiples critères. Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, l’efficacité énergétique et hydrique, l’impact sur les écosystèmes, l’utilisation des ressources et la santé.

À propos de la Citi Tower:

La Citi Tower sera un lieu de travail à la pointe de la technologie, flexible et économe en dioxyde de carbone, prêt pour l’avenir. La rénovation de la Citi Tower devrait être le projet de rénovation de bureaux le plus haut du Royaume-Uni à obtenir les certifications LEED Platinum, WELL Platinum et BREEAM Excellent.

Une fois sa rénovation achevée, la Citi Tower devrait être le bâtiment le plus économe en carbone du portefeuille immobilier de Citi. La tour abritera 9 000 employés ainsi que le siège social EMEA de la banque à Londres.

Efficacité énergétique et production d’énergie:

L’infrastructure de la Citi Tower sera mise à jour et des mesures d’efficacité visant à réduire la consommation d’électricité seront instaurées.

L’installation de panneaux solaires sur le toit de la tour devrait générer 52 577 kWh par an, soit suffisamment d’électricité sans dioxyde de carbone pour alimenter 18 foyers britanniques moyens 1 pendant un an.

pendant un an. La rénovation de la Citi Tower bénéficie d’une conception à l’épreuve du temps qui répond aux normes d’efficacité proposées pour 2030.

Modernisation et rénovation:

La décision de rénover le bâtiment et de le mettre aux normes actuelles en matière d’efficacité et d’environnement au lieu de démolir la structure existante devrait permettre d’éviter l’émission d’environ 100 000 tonnes de carbone incorporé. 2

100 000 tonnes de carbone incorporé équivalent à: 1 653 521 jeunes plants d’arbres cultivés pendant 10 ans. L’utilisation de 21 748 voitures particulières pendant un an (selon l’ EPA 3 , les émissions annuelles de carbone d’une voiture familiale moyenne sont de 4,6 tonnes par an).



Efficacité hydrique:

Les appareils sélectionnés devraient réduire la consommation d’eau de 20% 4 .

. Un système de collecte des eaux grises récupèrera l’eau des lavabos et des douches, laquelle sera réutilisée dans les chasses d’eau et les urinoirs, ce qui réduira l’impact de Citi sur l’eau potable. Ce système de recyclage permettra d’économiser environ 29,5 m³ d’eaux grises par jour, soit 10 767,5 m³ par an, c’est-à-dire: assez d’eau pour satisfaire la consommation annuelle de 66 foyers britanniques 5 . assez d’eau pour remplir 4,3 piscines olympiques 6 .



Traitement des déchets et utilisation des matériaux:

95% au minimum des déchets générés par le projet ne doivent pas être évacués vers des décharges.

Les matériaux sont rénovés et réutilisés sur place pour réduire les déchets et le carbone incorporé.

Approvisionnement responsable - Les matériaux et les meubles avec EPD (déclaration environnementale de produit) seront privilégiés, dans la mesure du possible.

Bien-être:

Le projet visera à obtenir la certification Platine du WELL Building Standard. Cette norme est centrée sur 10 domaines clés (air, eau, alimentation, lumière, mouvement, confort thermique, son, matériaux, esprit, communauté) et favorise la productivité et la santé des employés.

Création de jardins d’hiver et de jardins de santé.

Soutien de la communauté locale

La conception et la position de l’auditorium seront repensées de manière à ce qu’il soit accessible aux organisations communautaires.

La rénovation créera des emplois et des stages d’apprenti dans le quartier des Docklands.

1Consommation d’électricité du ménage britannique moyen en 2021, données de l’OFGEM (organisme britannique de régulation des marchés de l’électricité): https://usave.co.uk/energy/how-much-energy-does-the-average-uk-household-consume/#:~:text=in%20your%20area.-,How%20many%20kWh%20does%20the%20average%20home%20use%20in%20the,kWh%20of%20gas%2C%20per%20month.

2 Source: AECOM.

3 Source: Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA.

4 Par rapport à la référence de base LEED.

5 10 767,5/164 = environ 66 (https://www.onaverage.co.uk/consumption-averages/average-water-usage)

6 10 767,5/2 500 = environ 4,3; volume d’une piscine olympique: 2 500 mètres cubes

