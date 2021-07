Citi : stimule l'innovation dans le domaine des liquidités en lançant le partage de liquidités en temps réel

- Utilisant les liquidités intrajournalières en temps réel, la dernière solution en date de Citi aide les clients à améliorer la gestion de leurs liquidités et fonds de roulement

- La solution est introduite sur six marchés de la zone Asie-Pacifique avant que d'autres ne suivent

Citi est ravie d'annoncer le lancement et le déploiement d'une nouvelle solution mondiale de partage des liquidités en temps réel (Real-Time Liquidity Sharing) pour répondre aux besoins pressants des sociétés en matière d'optimisation de l'efficacité de la gestion des liquidités et des fonds de roulement.

Intégrée à la suite de produits d'optimisation des liquidités de Citi, la nouvelle plateforme mondiale fait son apparition dans six pays et territoires de la zone Asie-Pacifique – l'Australie, la Chine, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taïwan – avant que d'autres régions et marchés ne suivent en fonction de la demande des clients.

La nécessité d'accroître l'efficacité dans ce domaine a été exacerbée par le télétravail rendu obligatoire par la pandémie, les rapides changements affectant les modèles commerciaux et la pression sur les liquidités en ayant résulté. Conçue pour répondre à la demande des clients en technologies avancées de gestion des liquidités, la dernière innovation de Citi permet aux trésoriers de gérer les liquidités intrajournalières en temps réel.

La solution « Citi Real-Time Liquidity Sharing » donne la possibilité aux équipes financières de mobiliser des liquidités et de financer les paiements intrajournaliers par-delà plusieurs comptes et entités, en temps réel, et sans se soucier du financement physique des comptes. Cela permet aux sociétés de maximiser leurs fonds de roulement et d'éliminer l'obligation de prévisions et de financements manuels, ce qui leur épargne des heures de travail et réduit les frais administratifs liés aux emprunts externes et aux emprunts aux filiales.

Sandip Patil, responsable des services de gestion de liquidités et des solutions de trésorerie et de commerce de Citi pour l'Asie-Pacifique, a déclaré : « Nous sommes fiers de nos antécédents de collaboration avec des clients pour évaluer les conditions du marché, déployer des avancées numériques, et offrir des solutions ciblées. Le lancement du concept "Citi Real-Time Liquidity Sharing" signifie que les clients pourront bénéficier de solutions de financement en temps réel, même dans l'hypothèse où leurs prévisions de flux de trésorerie s'avéreraient erronées. Outre l'automatisation de la trésorerie, notre nouvelle solution vient compléter la manière dont nous aidons les clients à réaliser leur potentiel de commerce électronique et de croissance en temps réel, en mettant à disposition des solutions de liquidités et de paiements intégrés instantanés 24 h/24 et sept jours sur sept. »

Stephen Randall, responsable mondial des services de gestion de liquidités et des solutions de trésorerie et de commerce de Citi, a quant à lui indiqué : « La mise au point rapide de ce dernier ajout à notre suite de produits d'optimisation des liquidités atteste de nos efforts d'investissement dans l'innovation numérique, afin de soutenir les besoins en constante évolution des clients dans ce monde postpandémique. Pendant cette période de changements inattendus, marquée par la rapide accélération de l'adoption des nouvelles technologies, nous sommes fiers de faire office de partenaire et de conseiller de confiance pour nos clients et leurs besoins de trésorerie. »

Les dernières solutions en date de Citi aideront les clients à stimuler leurs performances dans les conditions de marché instables et imprévisibles de l'ère postpandémique. Citi estime qu'une gestion de trésorerie efficace, permettant aux départements financiers et de gestion de trésorerie de s'adapter et de répondre rapidement aux phénomènes dynamiques, est un atout de plus en plus essentiel à la survie et à la réussite futures des entreprises.

Le lancement de « Citi Real-Time Liquidity Sharing » constitue l'une des solutions de liquidités innovantes les plus récentes conçues et déployées dans le cadre des activités primées de gestion de liquidités de Citi pour renforcer sa suite de produits « Cash Concentration » et étendre sa portée géographique sur les marchés.

Citi propose l'un des réseaux de gestion de liquidités les plus complets du secteur, composé de plus de 30 000 structures de liquidités régionales et mondiales destinées aux clients. Pour de plus amples informations sur les avantages et la disponibilité des outils de gestion numérique des liquidités de Citi, veuillez contacter votre conseiller Citi.

*Citi a récemment été désignée meilleure banque au monde pour la gestion de liquidités par le magazine « Global Finance », et ce, pour la seconde année consécutive. Veuillez vous rendre sur lien vers l'annonce.

- Fin -

À propos des solutions de trésorerie et de commerce de Citi

Les solutions de trésorerie et de commerce de Citi (Citi Treasury and Trade Solutions TTS) permettent à nos clients d'assurer leur réussite en fournissant une suite intégrée de services innovants et personnalisés de gestion de trésorerie et de financement commercial aux multinationales, établissements financiers et organismes publics du monde entier. Fondée sur le réseau bancaire exclusif le plus vaste du secteur et autorisé dans plus de 90 pays, et sur des plateformes technologiques intégrées au niveau mondial, TTS continue à montrer la voie en proposant la gamme de solutions numériques de gestion de trésorerie, de commerce et de liquidités la plus complète du secteur.

À propos de Citi

Citi, banque d'importance mondiale de premier plan, compte près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et aux investisseurs, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi| Blog : https://blog.citigroup.com/| Facebook : www.facebook.com/citi| LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210722005671/fr/