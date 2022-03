Jefferies a abaissé sa recommandation d'Achat à Conserver et son objectif de cours de 79 dollars à 60 dollars sur Citigroup. Bien que la direction ait articulé une vision claire lors de sa journée investisseurs, les nouveaux objectifs de rentabilité des fonds propres tangibles sont plus ambitieux (11 à 12 %) et plus éloignés (2024/2026) que les attentes du bureau d'études. Ses nouvelles prévisions de bénéfice par action pour 2022 et 2023 sont bien inférieures au consensus.