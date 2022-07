Citigroup : La valeur du jour à Wall Street - Citigroup bondit malgré des résultats trimestriels contrastés

Citigroup bondit de 10,6% à 48,8 dollars après des résultats contrastés. Le bénéfice net pour le deuxième trimestre 2022 est ressorti à 4,5 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action diluée, pour des revenus de 19,6 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer au bénéfice net de 6,2 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action diluée, pour des revenus de 17,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021.



Les revenus ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance du revenu net d'intérêt et du revenu hors intérêt.



Le bénéfice net de 4,5 milliards de dollars a diminué de 27 % par rapport à la période précédente, la hausse du coût du crédit et une augmentation de 8 % des dépenses ayant plus que compensé l'augmentation de 11 % des revenus.



Le bénéfice par action de 2,19 dollars a diminué de 23% par rapport à la période précédente, reflétant la baisse du bénéfice net, partiellement compensée par une baisse d'environ 4 % des actions en circulation.



"Dans un environnement macro et géopolitique difficile, nous avons produit des solides résultats et nous sommes bien positionnés pour surmonter les périodes d'incertitude, compte tenu de nos liquidités, de la qualité de notre crédit et de nos niveaux de réserve", a déclaré la PDG Jane Fraser.