Citigroup annonce 99,9 millions de livres sterling d'amortissement des titres privilégiés de fiducie à revenu élevé de Citigroup Capital XVIII

Citigroup Inc. annonce l'amortissement, en totalité, à hauteur de 99,9 millions de livres sterling des titres privilégiés de fiducie à taux variable / à taux fixe de 6,829 % (TruPS®) émis par Citigroup Capital XVIII (CUSIP : 172988AB3, symbole C/67BP) (les « titres amortis ETruPS® »).

La date d'amortissement de ces titres amortis ETruPS® est le 28 mars 2022. Le prix de rachat au comptant payable pour chaque titre amorti ETruPS® à la date d'amortissement sera égal à 100 % du montant en cas de liquidation ou à 1 000 £, plus environ 2,77058219 £ de distributions accumulées et impayées à la date d'amortissement.

L'amortissement annoncé ce jour est cohérent avec la stratégie de gestion des passifs de Citigroup et reflète ses efforts actuels pour améliorer l'efficacité de sa structure de financement et de capital. Citigroup continuera à considérer les opportunités d'amortissement ou de rachat de titres à partir de plusieurs facteurs, notamment mais sans s'y limiter, la valeur économique, les changements dans la réglementation, l'impact potentiel sur la marge nette d'intérêts et les coûts d'emprunt de Citigroup, la teneur globale restante du portefeuille de créances de Citigroup, l'impact sur le capital ainsi que les conditions de marché générales.

Les titres amortis ETruPS® sont en cours d'amortissement, de même que les valeurs mobilières émises par Citigroup Capital XVIII (le « capital en fiducie ») et détenues par Citigroup, en raison de l'amortissement concomitant en totalité par Citigroup des titres de créance subordonnés détenus par le capital en fiducie qui sous-tend les titres amortis ETruPS®.

À compter de la date d'amortissement, les titres amortis ETruPS® ne seront plus considérés comme en circulation, et les distributions cesseront de s'accumuler pour ces titres.

L'agent payeur des titres amortis ETruPS® est la Bank of New York Mellon. L'adresse de l'agent payeur est : The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, 7th Floor – East, New York, NY 10013 (États-Unis).

Pour de plus amples informations sur les titres amortis ETruPS®, veuillez consulter la brochure correspondante à l'adresse suivante : https://www.citigroup.com/citi/fixedincome/data/docs/xviii_enhtrups.pdf

Citi

Citi, banque d'importance mondiale de premier plan, compte près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et aux investisseurs, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220223006166/fr/