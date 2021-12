Citigroup : cession de la banque de détail aux Philippines

Citi a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec UnionBank en vue de la cession de ses activités de banque de détail aux Philippines.



Le groupe bancaire américain précise que le périmètre de la transaction inclut ses métiers dans les cartes de crédit, les prêts non garantis, la banque de dépôts et les solutions d'investissement.



L'opération englobe également la société Citicorp Financial Services and Insurance Brokerage Philippines Inc. (CFSI), une entité qui propose des services d'assurance et d'investissement aux particuliers.



La cession, qui va entraîner le transfert de quelque 1750 employés, se fera sur la base d'un montant versé en numéraire portant sur l'acquisition des actifs nets, auquel s'assortira une prime de l'ordre de 908 millions de dollars, précise Citi dans un communiqué.



