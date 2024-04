Citigroup a demandé mardi à un juge fédéral de rejeter la plainte du procureur général de New York, Letitia James, qui accuse son unité Citibank de ne pas rembourser les clients victimes d'escrocs en ligne.

Tout en reconnaissant que le problème de la fraude en ligne "est réel", la troisième banque américaine a critiqué les efforts "malavisés" de Mme James pour la tenir responsable en vertu d'une loi fédérale régissant les transferts de fonds électroniques parce qu'elle exclut expressément les transferts de fonds.

Citigroup a déclaré que la norme appropriée du Code de commerce uniforme, que tous les États américains utilisent, exempte les banques de couvrir les pertes si, en toute bonne foi, elles adoptent des mesures de sécurité commercialement raisonnables pour vérifier l'identité des clients.

La banque new-yorkaise a déclaré qu'elle l'avait fait et qu'elle arrêtait "d'innombrables" transactions frauduleuses chaque jour.

"Aucun système ne pourra détecter toutes les escroqueries à chaque fois", mais la solution n'est pas un procès qui "bouleverserait brusquement et radicalement la façon dont les banques ont organisé leurs politiques et leurs pratiques depuis des décennies", a déclaré Citigroup dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de Manhattan.

Le bureau de M. James n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le procureur général a poursuivi Citibank en janvier.

Elle a déclaré que l'incapacité de ses systèmes de sécurité à enquêter efficacement sur les signaux d'alerte tels que l'utilisation d'appareils non reconnus, le changement de nom d'utilisateur et de mot de passe et le "phishing" a permis à des escrocs de voler des millions de dollars.

Dans un cas, un client aurait perdu 40 000 dollars d'épargne-retraite après avoir cliqué sur un lien dans un message texte qui semblait provenir de la Citibank.

M. James a également accusé la Citibank d'avoir contraint les victimes à signer des déclarations sous serment censées limiter leur capacité à récupérer leurs pertes, puis d'avoir sommairement rejeté les demandes de remboursement.

Le procureur général demande à la Citibank de rembourser les New-Yorkais escroqués, de payer une amende civile de 5 000 dollars par infraction et de nommer un contrôleur externe chargé d'examiner les dossiers bancaires et de localiser les victimes.

L'affaire est la suivante : New York v Citibank NA, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-00659. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Stephen Coates)