Citigroup : départ du directeur général en février 2021

10/09/2020 | 14:58

Citigroup annonce que son directeur général (CEO) Michael Corbat, après 37 années au sein de l'établissement bancaire dont les huit dernières en tant que CEO, prévoit de prendre sa retraite et de quitter le conseil d'administration en février 2021.



Le conseil a désigné Jane Fraser, actuellement présidente et CEO de l'activité Global Consumer Banking depuis 2019, pour lui succéder comme CEO du groupe en février. Rejoignant immédiatement le conseil, elle travaille chez Citigroup depuis 16 ans.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.