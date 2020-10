New York (awp/afp) - Les autorités américaines ont infligé mercredi une amende de 400 millions de dollars à la banque Citigroup, à qui elles reprochent ses pratiques en matière de gestion des risques.

Les deux principaux régulateurs du secteur bancaire aux Etats-Unis, la Banque centrale et le Bureau du contrôleur de la monnaie(OCC), ont ordonné à l'établissement d'améliorer de façon générale ses pratiques en la matière et aussi dans la gestion des données et les contrôles internes.

afp/rp