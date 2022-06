Citigroup estime à 50% la probabilité d'une récession mondiale

Citigroup prévoit une probabilité de près de 50% d'une récession mondiale, alors que les banques centrales s'empressent de relever les taux d'intérêt pour éradiquer l'inflation qui a été en partie alimentée par l'impact de la guerre en Ukraine et la pandémie COVID-19.

La récession est un "risque de plus en plus palpable" pour l'économie, ont écrit les analystes de Citigroup dans une note mercredi, tout en évaluant la trajectoire probable de la croissance mondiale au cours des 18 prochains mois. "L'expérience de l'histoire indique que la désinflation entraîne souvent des coûts significatifs pour la croissance, et nous considérons que la probabilité globale de récession approche désormais les 50%", ont indiqué les analystes.

Plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, ont augmenté de manière agressive les taux d'emprunt alors que le coût de la vie atteint des niveaux record. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale ne cherchait pas à déclencher une récession, mais qu'elle était déterminée à maîtriser les prix.

"L'économie mondiale fait clignoter un certain nombre de feux jaunes à l'heure actuelle, qui découlent des chocs d'offre persistants mais aussi de plus en plus du resserrement des banques centrales et des effets du durcissement des conditions financières et de la hausse de l'inflation sur le comportement des consommateurs", a déclaré Citigroup.

Il a déclaré que si les risques de récession étaient plus élevés, les trois scénarios d'un "atterrissage en douceur, d'une inflation plus élevée et d'une récession mondiale (étaient) plausibles et devraient rester sur notre radar", avec un scénario plus proche d'un atterrissage en douceur comme cas de base.