Citigroup : la hausse des coûts pèse sur les bénéfices

Citigroup a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice net de quatrième trimestre en raison d'une hausse marquée de ses coûts.



La banque américaine a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un profit net de 3,2 milliards de dollars, soit 1,46 dollar par titre, contre 4,3 milliards de dollars, ou 1,92 dollar l'action, un an auparavant.



Cette performance est supérieure au consensus, qui visait un BPA de 1,37 dollar.



Le groupe de services financiers souligne que ses dépenses opérationnelles ont grimpé de 18% à 13,5 milliards de dollars, sous l'effet de ses investissements visant la 'transformation' de ses activités.



Le produit net bancaire a pour sa part augmenté de 1% à 17 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 16,8 milliards un an plus tôt, un niveau là aussi supérieur aux 16,8 milliards attendus par les analystes.



'Nous avons signé une fin d'année convenable, ce qui nous a permis de porter notre bénéfice net annuel à quelque 22 milliards de dollars dans un environnement de crédit bien plus favorable que celui de l'année précédente', a commenté sa directrice générale Jane Fraser.



L'action Citigroup était indiquée en baisse de plus de 4% en cotations avant-Bourse à Wall Street juste suite à la publication de ces résultats.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.