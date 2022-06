Citigroup prévoit une forte croissance de ses activités institutionnelles en Asie

Citigroup vise une "véritable croissance" des activités asiatiques

Ces plans d'expansion du personnel, qui n'avaient pas encore été annoncés, soulignent l'ambition de Citi de faire de la banque institutionnelle et de la gestion de patrimoine les moteurs de sa croissance, en cherchant à augmenter ses revenus dans une région qui est devenue un champ de bataille pour les banques mondiales qui cherchent à exploiter ses vastes économies et sa richesse croissante. L'activité institutionnelle de Citi comprend la banque d'investissement et les unités de banque commerciale et d'entreprise qui fournissent, entre autres, des services de financement du commerce, de gestion de trésorerie, de paiement et de conservation.

"Nous parlons d'une véritable croissance de nos activités en Asie", a déclaré Peter Babej, PDG de la région Asie-Pacifique, dans une interview à Reuters. Babej a pris le rôle en 2019 et a précédemment travaillé comme chef mondial du groupe des institutions financières de la banque.

Citi dispose d'environ 200 milliards de dollars d'actifs patrimoniaux en Asie, et la banque était "en bonne voie" pour augmenter les actifs des clients de 150 milliards de dollars d'ici 2025, a déclaré un porte-parole, malgré les incertitudes de l'économie mondiale et des marchés.

L'expansion de l'activité institutionnelle asiatique de la banque s'ajoute aux plans annoncés l'année dernière visant à embaucher environ 2 300 personnes d'ici 2025 pour son unité de gestion de patrimoine. Citi a déclaré l'année dernière que 7 milliards de dollars de capitaux libérés par la cession d'activités de banque de consommation sur 13 marchés, dont 10 en Asie, seraient soit rendus aux actionnaires, soit investis dans des unités lucratives de banque institutionnelle et de gestion de patrimoine.

Les principales activités institutionnelles régionales de la banque se trouvent à Hong Kong et à Singapour, et Babej a déclaré que ces deux lieux seraient au centre des 3 000 employés supplémentaires de l'unité. Il ne divulgue pas l'effectif existant pour cette activité. "Cela vous donne une idée de l'ampleur de l'investissement dont nous parlons, tant du point de vue des personnes que du point de vue du capital, il est très important ", a déclaré M. Babej.

L'année dernière, Citi a créé une seule activité de gestion de patrimoine, afin de fournir des services aux clients du segment aisé ainsi qu'aux particuliers très fortunés. L'activité de gestion de patrimoine en Asie est également centrée sur des hubs à Singapour et à Hong Kong.

La richesse accumulée en Chine est "très importante"

Les gestionnaires de patrimoine des grandes banques mondiales tempèrent leurs attentes pour l'Asie, après que la répression réglementaire de la Chine et le ralentissement dû au COVID aient contribué à pousser les clients sur la touche, ont déclaré des banquiers et des analystes à Reuters le mois dernier.

"Comme la croissance mondiale ralentit, l'Asie ralentit aussi, mais la croissance relative est encore plus élevée que dans la plupart des autres endroits du monde", a déclaré Babej. "Et cette croissance, qui se traduit par une richesse de portefeuille, nous enthousiasme incroyablement, et les solutions globales que nous pouvons fournir pour cette richesse sont de plus en plus pertinentes pour nos clients asiatiques."

Babej pense que la richesse qui a été accumulée, et continue de croître, en Chine est "très importante", malgré les vents contraires macroéconomiques, les incertitudes autour de la soi-disant "prospérité commune" de Pékin, et les défis posés par les mesures de contrôle du COVID. "Même avec un taux de croissance du PIB plus faible, la croissance est plus rapide que dans le reste du monde", a déclaré M. Babej, notant que l'impact du programme de prospérité commune sur les investissements internationaux des clients était difficile à prévoir.

Même si l'on s'attend à ce que l'économie chinoise ralentisse fortement cette année en raison, entre autres, des défis liés à la pandémie, le responsable de Citi Asie a déclaré que les défis économiques et géopolitiques de la Chine seraient de courte durée et ne changeraient pas la stratégie de la banque. "Nous sommes en Chine pour le long terme", a-t-il déclaré. "Il y a des points d'interrogation à la lumière de la situation géopolitique et de la situation macroéconomique, mais à plus long terme, nous croyons fermement à l'importance de la Chine."

Babej a toutefois admis que le fait de ne pas pouvoir se rendre en Chine en raison de la quarantaine obligatoire de plusieurs semaines imposée aux voyageurs entrants dans le cadre de l'approche zéro COVID du pays, constituait un défi à la fois pour les clients et les banquiers de Citi.

"Nos clients sont beaucoup plus disposés à travailler sur Zoom, mais en fin de compte, surtout du point de vue d'une banque privée, ne pas pouvoir voyager est un défi."