"Nous avons pris environ 110 millions de dollars au total entre les démarques et les pertes sur les prêts à effet de levier", a déclaré Mason aux journalistes après la publication des résultats.

Les banques américaines ont déprécié 1 milliard de dollars de prêts à effet de levier et de prêts-relais au cours du deuxième trimestre, car la hausse des taux d'intérêt a rendu plus difficile pour elles de se décharger des dettes à haut risque sur les investisseurs et autres créanciers.