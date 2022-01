Citigroup se retire du Mexique, Santander et un homme d'affaires repreneurs

Mexico (awp/afp) - La quatrième banque américaine Citigroup a annoncé qu'elle mettait fin à ses activités commerciales au Mexique, ouvrant la voie à une reprise de son réseau par un leader national du crédit et de l'électro-ménager, voire au champion espagnol Santander.

Citigroup a annoncé mardi depuis New York qu'elle allait se retirer des secteurs de la consommation et des petites et moyennes entreprises au Mexique où elle opère sous le nom de sa filiale Citibanamex.

Cette décision est "complètement en ligne avec les principes d'actualisation de notre stratégie", a indiqué la présidente de Citigroup Jane Fraser. Citigroup avait déjà pris la même décision en Europe et en Asie.

Citigroup avait racheté il y a 20 ans la banque Banamex pour 12,5 milliards de dollars. Citibanamex est la troisième banque du Mexique, avec un chiffre d'affaires évalué à 3,5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2021.

Citigroup compte maintenir sa présence au Mexique dans le secteur des marchés institutionnels à travers sa filiale Institutionnal Clients Group.

Un rapport avec toutes les informations sur sa sortie du marché mexicain sera publié le 14 janvier.

Avant même cette échéance, l'homme d'affaires Ricardo Salinas Pliego, l'un des trois plus riches du pays, s'est déclaré intéressé : "Qu'ils disent combien ils veulent pour leur petit commerce et nous verrons", a-t-il déclaré sur Twitter, ajoutant avoir "demandé à mon équipe d'analyser l'opportunité d'acquérir Citibanamex et de redoubler mon pari sur le Mexique, les Mexicains et leur avenir".

Ricardo Salinas est la patron d'une véritable institution commerciale, la chaîne de magasins de produits électro-ménagers Elketra et la banque Azteca. Il est également le patron de la télévision Azteca, l'une des plus importantes du pays.

Cité par le journal El Financiero, le consultant britannique Nau Securities estime que la banque espagnole Santander pourrait aussi racheter Banamex pour 13,2 milliards de dollars. Santander est la deuxième banque sur le marché mexicain, derrière un autre groupe espagnol, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).

Le ministère des Finances a estimé mercredi que la décision de Citigroup posait des "questions délicates" en terme de régulation, notamment en matière de "concentration".

afp/rp