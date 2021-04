Citigroup voit son bénéfice net tripler au 1er trimestre, réduit ses réserves

New York (awp/afp) - La banque américaine Citigroup a annoncé jeudi avoir vu son bénéfice net tripler au premier trimestre, à 7,9 milliards de dollars, grâce notamment à la réduction des réserves mises de côté pendant la pandémie de 3,7 milliards.

L'établissement a par ailleurs annoncé son intention de mettre fin à ses activités de banque pour les particuliers dans 13 pays en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, et notamment en Chine, Inde et Russie, pour se concentrer sur quatre centres: Singapour, Hong Kong, les Emirats arabes unis et Londres.

afp/rp