Explication - Comment Wall street se prépare à un éventuel défaut de paiement de la dette américaine

Le secteur financier s'est déjà préparé à une telle crise, la dernière fois en septembre 2021. Mais cette fois-ci, le délai relativement court pour parvenir à un compromis a mis les banquiers sur les dents, a déclaré un haut responsable du secteur.

Jane Fraser, PDG de Citigroup, a déclaré que ce débat sur le plafond de la dette était "plus inquiétant" que les précédents. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & CO, a déclaré que la banque organisait des réunions hebdomadaires sur les implications.

QUE SE PASSERAIT-IL EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DES ÉTATS-UNIS ?

Les obligations d'État américaines sont à la base du système financier mondial. Il est donc difficile d'évaluer pleinement les dommages que causerait un défaut de paiement, mais les dirigeants s'attendent à une volatilité massive sur les marchés des actions, de la dette et sur d'autres marchés.

La capacité à négocier des positions du Trésor sur le marché secondaire serait gravement compromise.

Les dirigeants de Wall street qui ont conseillé les opérations de gestion de la dette du Trésor ont prévenu que les dysfonctionnements du marché du Trésor se propageraient rapidement aux marchés des produits dérivés, des prêts hypothécaires et des matières premières, car les investisseurs remettraient en question la validité des bons du Trésor, largement utilisés comme garantie pour les transactions et les prêts. Les institutions financières pourraient demander à leurs contreparties de remplacer les obligations affectées par les paiements manqués, ont déclaré les analystes.

Même un bref dépassement de la limite de la dette pourrait entraîner une flambée des taux d'intérêt, une chute des cours des actions et des ruptures de clauses dans les documents de prêt et les accords d'endettement.

Selon Moody's Analytics, les marchés de financement à court terme risquent également de se bloquer.

COMMENT LES INSTITUTIONS SE PRÉPARENT-ELLES ?

Les banques, les courtiers et les plateformes de négociation se préparent à des perturbations sur le marché du Trésor, ainsi qu'à une plus grande volatilité.

Il s'agit généralement de planifier la manière dont les paiements sur les titres du Trésor seront traités, de prévoir la réaction des marchés de financement essentiels, de s'assurer que la technologie, les effectifs et les liquidités sont suffisants pour gérer des volumes de négociation élevés et de vérifier l'impact potentiel sur les contrats conclus avec les clients.

Les grands investisseurs obligataires ont prévenu qu'il était important de maintenir des niveaux élevés de liquidité pour résister à d'éventuels mouvements violents des prix des actifs et pour éviter d'avoir à vendre au pire moment possible.

La plateforme de négociation d'obligations Tradeweb a indiqué qu'elle discutait avec ses clients, des groupes industriels et d'autres acteurs du marché au sujet des plans d'urgence.

QUELS SONT LES SCÉNARIOS ENVISAGÉS ?

La Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), un groupe industriel de premier plan, a élaboré un cahier des charges détaillant la manière dont les acteurs du marché des bons du Trésor - la Federal Reserve Bank of New York, la Fixed Income Clearing Corporation (FICC), les banques de compensation et les courtiers en bons du Trésor - communiqueraient avant et pendant les jours où des paiements de bons du Trésor pourraient ne pas être effectués.

La SIFMA a envisagé plusieurs scénarios. Le plus probable serait que le Trésor gagne du temps pour rembourser les détenteurs d'obligations en annonçant, avant le paiement, qu'il reconduit les titres arrivant à échéance, en les prolongeant d'un jour à la fois. Cela permettrait au marché de continuer à fonctionner, mais les intérêts ne s'accumuleraient probablement pas pour le paiement retardé.

Dans le scénario le plus disruptif, le Trésor ne paie ni le principal ni le coupon et ne reporte pas les échéances. Les obligations non payées ne pourraient plus être échangées et ne seraient plus transférables sur le service de titres Fedwire, qui est utilisé pour détenir, transférer et régler les bons du Trésor.

Chacun de ces scénarios entraînerait probablement des problèmes opérationnels importants et nécessiterait des ajustements manuels quotidiens dans les processus de négociation et de règlement.

"C'est difficile parce que c'est sans précédent, mais tout ce que nous essayons de faire, c'est de nous assurer que nous développons un plan avec nos membres pour les aider à naviguer dans ce qui serait une situation disruptive", a déclaré Rob Toomey, directeur général et avocat général associé de la SIFMA pour les marchés de capitaux.

Le Treasury Market Practices Group (TMPG), un groupe sectoriel parrainé par la Réserve fédérale de New York, dispose également d'un plan pour la négociation des bons du Trésor non payés, qu'il a examiné à la fin de l'année 2022, selon le compte rendu de la réunion sur son site Web daté du 29 novembre. La Fed de New York n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

En outre, lors des précédentes impasses sur le plafond de la dette - en 2011 et 2013 - le personnel de la Fed et les décideurs politiques ont élaboré un playbook qui constituerait probablement un point de départ, la dernière étape, la plus délicate, consistant à retirer purement et simplement du marché les titres en défaut de paiement.

La Depository Trust & Clearing Corporation, qui possède le FICC, a déclaré qu'elle surveillait la situation et qu'elle avait modélisé une série de scénarios basés sur le cahier des charges de la SIFMA.

"Nous travaillons également avec nos partenaires de l'industrie, les régulateurs et les participants pour assurer la coordination des activités", a déclaré la société.