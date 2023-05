Grupo Mexico se rapproche d'un accord de 7 milliards de dollars pour l'unité Banamex de Citi -source

Le conglomérat Grupo Mexico est prêt à acheter les activités de banque de détail de Citigroup Inc. au Mexique pour environ 7 milliards de dollars dans le cadre d'un accord qui pourrait être annoncé dès cette semaine, selon une personne au courant du dossier.

Dans le cadre de l'accord, Citi conservera une participation d'environ 10 % dans l'unité Banamex, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Citi pourrait choisir de vendre cette participation à Grupo Mexico, qui est contrôlé par le milliardaire German Larrea, ou à d'autres acheteurs potentiels à l'avenir, a déclaré la source. Une autre option pourrait consister à coter la participation sur les marchés publics, a ajouté la source.

Reuters avait rapporté en février que l'accord proposé par Grupo Mexico pour Banamex pourrait valoriser cette dernière à 7 milliards de dollars ou plus.

Citi s'est refusé à tout commentaire. Grupo Mexico n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Citi a annoncé son intention de se débarrasser de cette unité il y a plus d'un an, dans le cadre des efforts déployés par Jane Fraser, directrice générale, pour vendre certaines activités internationales afin de simplifier ses activités.

Au cours de l'année écoulée, Citi a abandonné et vendu certaines activités de détail dans plusieurs pays d'Asie et d'autres régions du monde.

Plusieurs autres acheteurs potentiels, dont le milliardaire mexicain Carlos Slim, ont baissé les bras lors de la vente aux enchères de Banamex, selon la source.

L'entreprise a également suscité l'intérêt de concurrents étrangers opérant au Mexique, tels que Banco Santander, a indiqué la source.

Bloomberg a fait état de l'avancement des négociations entre Grupo Mexico et Banamex plus tôt dans la journée de mardi. (Reportage d'Andres Gonzalez à Londres, complément d'information de David French, Saeed Azhar et Isabel Woodford ; rédaction d'Anirban Sen et Jamie Freed)