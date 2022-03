JPMorgan a reçu un versement de Moscou pour payer des intérêts (source proche)

New York (awp/afp) - JPMorgan a bien reçu un versement de la Banque centrale russe destiné à payer une tranche d'intérêts liés à des obligations et l'a ensuite, après consultation des autorités américaines, transmis à Citigroup, a indiqué une source proche du dossier.

Citigroup est désormais en charge de distribuer l'argent aux détenteurs des obligations, a ajouté la source.

Cela confirme des informations du ministère russe des Finances qui, plus tôt dans la journée, avait assuré avoir effectué les versements requis, éloignant ainsi dans l'immédiat la possibilité d'un défaut de paiement.

Contactés par l'AFP, ni JPMorgan ni Citigroup n'ont souhaité faire de commentaires sur cette opération.

JPMorgan a agi en tant que l'une des banques intermédiaires effectuant des transactions au nom de la banque centrale russe, a précisé la source sans donner de détail sur le montant de la somme reçue.

"L'ordre de paiement sur le versement d'intérêts d'obligations (...) d'une valeur totale de 117,2 millions de dollars (...) a été exécuté", avait indiqué plus tôt le ministère dans un communiqué.

Le ministère avait alors précisé avoir envoyé ces fonds à une "banque étrangère" lundi et avoir effectué le versement en dollars, et non en roubles.

Moscou avait jusqu'au mercredi 16 mars pour verser ces 117 millions de dollars, première échéance d'une série d'autres attendues en mars-avril.

Mais des sanctions occidentales prises en représailles à l'intervention militaire russe en Ukraine incluent, entre autres, le gel des réserves russes détenues à l'étranger. Cela fait craindre que Moscou ne soit plus en mesure de rembourser ses dettes, et soit donc menacé d'un défaut de paiement.

