La décision de la directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, de supprimer une partie de la direction, de supprimer des emplois et de prendre plus de contrôle sur des activités clés, est la mesure la plus audacieuse qu'elle ait prise jusqu'à présent pour simplifier le géant de Wall Street et faire grimper le cours de son action.

"Les changements que nous avons annoncés ce matin sont les plus importants que nous ayons apportés à l'organisation et à la gestion de Citi en près de 20 ans", car ils réduisent la complexité de la troisième banque américaine, a déclaré Mme Fraser aux investisseurs lors d'une conférence à New York.

Nommée en mars 2021, Mme Fraser a été chargée de transformer une entreprise dont l'action était à la traîne par rapport à des rivaux comme JPMorgan Chase & Co et Bank of America pendant les huit années où son prédécesseur Michael Corbat était à la tête de l'entreprise.

Elle a cherché à rationaliser le prêteur mondial dans le cadre de sa plus grande refonte en près de 20 ans et a annoncé son intention de se retirer de 13 marchés dans le monde. La banque prévoit également d'introduire en bourse son unité mexicaine de services aux consommateurs, connue sous le nom de Banamex, après l'échec d'un processus de vente.

Citi s'est étendue sous la direction de Sandy Weill, qui a mené la banque dans une frénésie d'acquisitions entre 1998 et 2003. Le prêteur a été au bord de l'effondrement pendant la crise financière de 2008 et a bénéficié d'un renflouement de plusieurs milliards de dollars de la part du gouvernement.

Mme Fraser, 56 ans, tente également de résoudre les problèmes réglementaires de longue date liés à la gestion des risques et à la gouvernance interne, qui découlent en grande partie de la taille et de la complexité de Citi.

Dans le cadre de sa stratégie, elle concentre la banque sur ses activités institutionnelles afin de devenir la première banque mondiale pour les entreprises et les gestionnaires d'actifs souhaitant réaliser des opérations transfrontalières. Mercredi, elle a supprimé plusieurs niveaux de direction afin de superviser plus directement les activités institutionnelles et internationales.

Certains investisseurs semblent sceptiques quant à l'efficacité de sa stratégie, bien que d'autres aient reconnu que cela prendrait du temps.

Les actions de Citigroup sont encore évaluées à moins de la moitié de leur valeur comptable, alors que celles de ses concurrents tournent autour de 1. Elles sont en baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année, ce qui correspond globalement à l'indice S&P 500 Banks Index .SPXBK, qui a baissé de 9,15 % pendant cette période.

D'origine écossaise, Mme Fraser est la première femme à diriger une banque de Wall Street. En mars, elle a évoqué sa vie et sa carrière lors d'une vaste interview avec David Rubenstein, cofondateur du groupe Carlyle.

Enfant unique née d'un père comptable, Mme Fraser a travaillé comme caddie de golf dans sa jeunesse avant d'étudier à l'université de Cambridge et à la Harvard Business School. Elle a commencé sa carrière chez Goldman Sachs, puis est devenue associée chez McKinsey et a occupé plusieurs postes de direction chez Citi avant d'en prendre la tête il y a deux ans.

Elle a rejoint Citigroup en 2004. Au cours de sa carrière au sein de la banque, elle a contribué à l'exécution de certaines de ses cessions, notamment la vente échelonnée de sa société de courtage Smith Barney, et a souvent été chargée de résoudre des problèmes dans les opérations de la banque, qu'il s'agisse de ses activités hypothécaires aux États-Unis ou de ses opérations au Mexique.