par Xie Yu

HONG KONG, 19 juillet (Reuters) - La consolidation dans le secteur de la gestion de patrimoine va s'accélérer au niveau mondial dans un contexte d'obstacles réglementaires accrus, montre une enquête publiée par Citigroup.

La banque américaine, qui a interrogé quelque 170 personnes dans la gestion de patrimoine et la banque privée, précise dans un rapport daté de mardi et rendu public mercredi que 69% d'entre elles s'accordent à dire que la consolidation du secteur va continuer à se renforcer.

Les grands prestataires de services de gestion de patrimoine seront en mesure de vendre une plus large gamme de produits et de services à différents niveaux de patrimoine et devraient bénéficier davantage de la consolidation en obtenant une plus grande part de marché, note l'enquête intitulée "Disruption and Transformation in Wealth" (Perturbation et transformation du patrimoine) de Citigroup.

Les petits prestataires devront aller au-delà de la gestion passive et se différencier davantage grâce aux technologies, poursuit l'enquête.

Parmi les personnes sondées, 68% ont cité la réglementation dans le secteur comme étant le principal défi pour leur activité à court terme.

Les participants à l'enquête ont également cité les incertitudes liées à l'environnement macroéconomique et géopolitique qui renchérissent les coûts d'exploitation et exacerbent la pression sur les marges pour les gestionnaires de patrimoine.

L'enquête note par ailleurs que 72% des participants s'accordent à dire que les acteurs de la gestion de patrimoine chercheront davantage à s'associer aux spécialistes de la fintech, aux courtiers et aux dépositaires pour mettre à niveau leurs infrastructures technologiques et libérer des ressources internes et du temps. Selon eux, cela permettra de se concentrer sur des produits et services plus importants d'un point de vue stratégique et directement liés à l'expérience du client. (Reportage Xie Yu; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)