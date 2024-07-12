* LE PDG DE CITIGROUP, JANE FRASER, DÉCLARE QUE L'ÉVALUATION DES ORDONNANCES DE CONSENTEMENT EST LA PREMIÈRE PRIORITÉ DE LA BANQUE - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* LE PDG DE CITIGROUP DÉCLARE QUE LES ACTIONS RÉGLEMENTAIRES NE RESTREIGNENT PAS LE PAIEMENT DES DIVIDENDES OU DES RACHATS D'ACTIONS ORDINAIRES.
* LE PDG DE CITIGROUP DÉCLARE QUE L'ACTIVITÉ DE CONSEIL SEMBLE PROMETTEUSE ALORS QUE LA BANQUE PENSE AU RESTE DE L'ANNÉE 2024 ET À L'ANNÉE PROCHAINE.
* LE PDG DE CITIGROUP DÉCLARE QU'IL CONTINUERA À ÉVALUER LES RACHATS ÉTANT DONNÉ L'INCERTITUDE SUR LA FIN DE BÂLE III.
* LE PDG DE CITI DÉCLARE QUE LES PROBLÈMES DE RÉGLEMENTATION REFLÈTENT LE SOUS-INVESTISSEMENT, L'ABSENCE DE GOUVERNANCE À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE ET UNE ORGANISATION CLOISONNÉE.
* LE PDG DE CITIGROUP DÉCLARE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN VIEUX CITI QUI MET DES PANSEMENTS SUR LES PROBLÈMES DE RÉGLEMENTATION.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE QU'IL Y A ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL À FAIRE EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES SUR LES DONNÉES.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI DÉCLARE QUE LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT POUR L'ANNÉE DÉPENDRA DE LA NORMALISATION DE L'ACTIVITÉ D'INTRODUCTION EN BOURSE ET DES ÉLECTIONS
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI, JANE FRASER, S'ATTEND À CE QUE LES MARCHÉS DE CAPITAUX RESTENT SOLIDES.
* CITI CEO FRASER DÉCLARE QUE LA BANQUE CONTINUERA À DONNER DES INDICATIONS TRIMESTRIELLES SUR LES RACHATS D'ACTIONS
* CITI CEO FRASER DIT QUE L'INCERTITUDE DES CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES EXIGE DES INDICATIONS À COURT TERME SUR LES RACHATS D'ACTIONS
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE QUE LA BANQUE ÉTAIT EN DISCUSSION AVEC LES RÉGULATEURS AU SUJET DES RACHATS ET QU'ELLE A PRIS UNE "DÉCISION PRUDENTE".
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITIGROUP DÉCLARE QU'À MOYEN TERME, LA BANQUE S'ATTEND À UNE CROISSANCE DU REVENU NET D'INTÉRÊT
* LE PDG DE CITI, M. FRASER, NE S'ATTEND PAS À CE QUE LES DISCUSSIONS SUR LE PLAN DE RÉVISION AVEC LES RÉGULATEURS DURENT LONGTEMPS.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITIGROUP, M. FRASER, DÉCLARE QU'IL RESTE CONFIANT DANS LE FAIT QUE LA BANQUE ATTEINDRA L'OBJECTIF DE CROISSANCE À MOYEN TERME.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI NE S'ATTEND PAS À CE QUE LE TRAVAIL SUR L'ORDONNANCE DE CONSENTEMENT PRENNE BEAUCOUP DE TEMPS.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI FRASER DÉCLARE QUE LA BANQUE EST EN TRAIN DE REMANIER SON INFRASTRUCTURE POUR GÉRER LES DONNÉES
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI, M. FRASER, DÉCLARE QUE LA BANQUE RATIONALISE LES FLUX DE DONNÉES
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI, M. FRASER, DÉCLARE QUE LA BANQUE S'EFFORCE D'AMÉLIORER LA PRÉCISION DES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES.
* CITI CFO SAYS IS PRIORITIZING DATA RELATED TO 15 TO 30 MOSTANT REPORTS TO U.S. REGULATORS Further company coverage :