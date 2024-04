Les investisseurs de Citigroup ont récompensé la PDG Jane Fraser en dopant le cours de l'action après que cette dernière a annoncé en septembre une refonte radicale de la structure tentaculaire de Citigroup, réduisant les coûts en licenciant 5 000 employés. Ils souhaitent ensuite une croissance de la gestion de patrimoine et de la banque d'investissement.

Les investisseurs de Wall Street ont salué le remaniement opéré par Mme Fraser, mais l'ont avertie qu'il lui restait des défis majeurs à relever pour accroître les rendements et rattraper ses rivaux, notamment des problèmes réglementaires, des bénéfices en demi-teinte et un personnel en proie à l'instabilité.

"S'il s'agissait d'un jeu d'échecs, je dirais que la phase d'ouverture est terminée et que la phase intermédiaire commence", a déclaré Peter Nerby, analyste de l'agence de notation Moody's.

L'action de Citi est tellement déprimée qu'il est difficile de perdre de l'argent en pariant sur elle, a déclaré Daniel Babkes, gestionnaire de portefeuille chez Pzena Investment Management, qui gère plus de 60 milliards de dollars et possède des actions de Citi.

"Nous sommes convaincus que la banque peut contrôler ses dépenses après la réorganisation et qu'elle a de fortes perspectives de croissance dans le secteur des services bancaires aux entreprises.

Les actions de Citigroup ont augmenté de 49 % depuis l'annonce de la réorganisation à la mi-septembre, dépassant la hausse de 26 % de l'indice bancaire KBW. L'action de la banque se négocie à 0,57 de la valeur comptable, une mesure de performance inférieure à celle de JPMorgan Chase (1,73) ou de Bank of America (1,1).

Mais les efforts de redressement de l'entreprise ont également provoqué des troubles internes. Les employés ont évité de s'engager dans des projets à long terme pendant les six mois de réorganisation parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient être licenciés, a déclaré une source qui a refusé d'être identifiée en discutant des questions de personnel.

Le processus a été long parce qu'il a touché de nombreux niveaux de l'organisation, a déclaré une autre source proche de l'entreprise.

Les perspectives de Citi s'améliorent en raison des suppressions d'emplois, de la qualité de son portefeuille de prêts et de son exposition réduite aux pertes de papier sur les titres, a déclaré Ian Lapey, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui gère 30 milliards de dollars et possède des actions de Citi.

Le remaniement de Citigroup représente un point d'inflexion qui augmentera son efficacité, a déclaré Hunter Doble, gestionnaire de portefeuille chez Hotchkis & Wiley, qui gère 31 milliards de dollars et possède des actions de Citi.

Atteindre l'objectif de 11 à 12 % de rendement des capitaux propres tangibles de la banque entraînerait une forte hausse de l'action, étant donné que sa rentabilité actuelle est beaucoup plus faible et qu'elle se rapprochera de ses homologues du secteur, a déclaré M. Doble.

Citi publiera ses résultats du premier trimestre le 12 avril et tiendra une assemblée générale virtuelle le 30 avril. Elle a perdu 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre, après avoir enregistré plusieurs charges exceptionnelles, notamment des pertes liées à la dévaluation monétaire en Argentine et des contributions plus élevées à la FDIC, qui garantit les dépôts.

Selon M. Nerby de Moody's, les plus grands défis du prêteur sont l'amélioration des bénéfices dans les secteurs de la banque et de la gestion de patrimoine.

DÉFIS À VENIR

Afin de stimuler les performances, Fraser a récemment embauché deux cadres éminents pour diriger les divisions : Viswas Raghavan, ancien responsable de la banque d'investissement mondiale chez JPMorgan, et Andy Sieg, qui dirigeait auparavant l'unité Merrill Wealth Management de Bank of America.

Le recrutement de cadres hautement rémunérés était un affront aux talents internes et nuisait au moral des employés qui subissaient des vagues de licenciements, ont déclaré la première source et deux autres personnes qui ont également refusé d'être identifiées en discutant de questions de personnel.

En septembre, M. Fraser a reconnu l'existence d'un problème de moral, déclarant que ces mesures ne seraient pas "universellement populaires au sein de notre banque", mais il a ajouté que "nos employés les plus performants soutiendront pleinement ces mesures, et que c'est absolument la bonne chose à faire pour nos actionnaires".

L'analyste Ebrahim Poonawala de Bank of America a déclaré : "C'est de personnes extérieures dont Citigroup a besoin aujourd'hui pour apporter un véritable changement".

Mme Fraser a déclaré que Citi s'appuierait sur ses relations avec les plus grandes entreprises du monde pour augmenter les revenus de la banque d'investissement et de la gestion de patrimoine. Elle prévoit également de stimuler la croissance par le biais d'une nouvelle division axée sur le service à la clientèle. Cependant, les analystes attendent plus de détails sur la stratégie des unités clés.

Les activités de Citigroup dans le secteur de la consommation aux États-Unis, qui sont beaucoup plus petites que celles de ses rivaux, constituent un autre domaine d'intérêt. Les dépôts des particuliers ne représentent que 105 milliards de dollars sur les 1 300 milliards de dollars de dépôts totaux de la société, les dépôts des entreprises constituant l'essentiel du reste. En revanche, JPMorgan Chase et Bank of America possèdent chacune au moins 1 000 milliards de dollars de dépôts de consommateurs.

Les activités de détail aux États-Unis pèsent sur les rendements, a déclaré en février Mark Mason, directeur financier, aux investisseurs qui l'interrogeaient sur la stratégie de la banque, en précisant que celle-ci comptait moins de 700 succursales. Les concurrents disposent de réseaux beaucoup plus étendus.

Interrogés sur leurs projets en matière de services bancaires aux particuliers, les porte-parole de Citi ont renvoyé Reuters aux déclarations antérieures des dirigeants sur les objectifs de la banque : Se développer dans les six régions métropolitaines des États-Unis où elle possède le plus d'agences, stimuler les canaux numériques et augmenter prudemment les prêts hypothécaires.

À l'étranger, Mme Fraser a progressé par rapport à l'engagement qu'elle avait pris il y a deux ans de se retirer de 14 marchés. Citi a achevé la vente de neuf activités en Asie, notamment à Taïwan, aux Philippines, en Malaisie, en Inde et en Indonésie. La banque met également un terme à ses activités en Chine, en Corée et en Russie, et tentera de vendre sa banque polonaise et d'effectuer une première offre publique de vente pour ses activités mexicaines l'année prochaine.

Citi présentera sa division de services - que M. Fraser qualifie de joyau de la couronne de la société - lors d'un événement organisé le 18 juin à l'intention des investisseurs. Cette division, qui fournit des services de gestion de trésorerie, de compensation et de paiement aux plus grandes entreprises du monde, a enregistré un chiffre d'affaires record de 18,1 milliards de dollars l'année dernière. Cette activité est favorisée par la vaste présence mondiale de Citi dans 95 pays.

À mesure que Citi procède à des désinvestissements dans le secteur de la distribution internationale, les services représenteront une part plus importante de ses bénéfices futurs, a déclaré Lapey, du fonds Gabelli.

"Malgré des bénéfices décevants au cours des deux dernières années, la société semble être bien positionnée aujourd'hui", a-t-il déclaré. (Reportage de Tatiana Bautzer et Saeed Azhar, édition de Lananh Nguyen)