London Stock Exchange Group PLC - opérateur boursier et fournisseur de données basé à Londres - JP Morgan Securities PLC déclare que BCP York Holdings LP a l'intention de vendre des options d'achat sur environ 10 millions d'actions avec droit de vote de LSEG. Les actions seront vendues à Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Ltd, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities PLC et Morgan Stanley & Co International PLC. Les actions de l'option d'achat représentent une participation économique et un droit de vote d'environ 1,9 % dans LSEG. BCP York est une entité détenue par un consortium de certains fonds d'investissement affiliés à Blackstone Inc, et comprenant une filiale de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, une filiale de GIC Special Investments Pte Ltd, Thomson Reuters Corp et certains autres détenteurs minoritaires. Thomson Reuters ne participera pas à l'opération d'option d'achat.

Mercredi dernier, les principaux actionnaires de LSEG, dont Blackstone et Thomson Reuters, ont vendu pour 1,9 milliard de livres sterling d'actions de LSEG, dont la société britannique a racheté 500 millions de livres sterling. Au total, 15,9 millions d'actions avec droit de vote ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels par Citigroup Global Markets Ltd et d'autres banques d'investissement au prix de 8 980 pence l'unité, pour une valeur totale de 1,4 milliard de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 9 318,00 pence, en hausse de 0,6 % à Londres lundi.

Variation sur 12 mois : + 28 %.

