* LE DIRECTEUR DU PATRIMOINE DE CITIGROUP, ANDY SIEG, DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE DEVRAIT AVOIR DES RENDEMENTS EN POURCENTAGE DE L'ORDRE DE 20 % - CONFÉRENCE
* LE DIRECTEUR DU PATRIMOINE DE CITIGROUP, ANDY SIEG, S'EXPRIME À L'OCCASION D'UNE CONFÉRENCE
* L'EXÉCUTIF DE CITI DÉCLARE QUE LES ENTREPRISES DEVRAIENT AVOIR UNE MARGE AVANT IMPÔTS DE 30%.
* LE DIRECTEUR DU PATRIMOINE DE CITI, ANDY SIEG, DÉCLARE QU'IL CONTINUE À RECRUTER POUR DES POSTES CLÉS.
* LE RESPONSABLE DE LA GESTION DE PATRIMOINE DE CITI DÉCLARE QUE LES DÉPARTS SONT LE RÉSULTAT D'UN EXAMEN DE CONSCIENCE ET D'UNE CERTAINE RIGUEUR.
* LE DIRECTEUR DU PATRIMOINE DE CITI DÉCLARE QUE LES INVESTISSEURS ONT ÉTÉ DÉÇUS PAR LES RENDEMENTS DE L'UNITÉ.
* LE DIRECTEUR DU PATRIMOINE DE CITI, M. SIEG, DÉCLARE QUE LA BANQUE ESSAIERA DE DÉVELOPPER SES ACTIVITÉS EN TRANSFÉRANT 5 000 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIFS D'INVESTISSEMENT DE CLIENTS DÉTENUS DANS D'AUTRES BANQUES.
* Le directeur de CITI WEALTH déclare que les dépenses diminueront à court terme Couverture supplémentaire de la société :