* LE PDG DE CITIGROUP, JANE FRASER, DÉCLARE QUE L'ÉLIMINATION DES COÛTS ÉCHOUÉS RESTANTS PERMETTRA DE RÉALISER DES ÉCONOMIES CUMULÉES DE 2 À 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS PAR AN À MOYEN TERME - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* LE PDG DE CITI DÉCLARE QUE LA BANQUE TRAVAILLE À L'AUTOMATISATION DE CERTAINS PROCESSUS RÉGLEMENTAIRES ET DES DONNÉES LIÉES AUX RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI DÉCLARE QUE LES REVENUS DE M&A SONT ENCORE FAIBLES MAIS QUE LE SENTIMENT DE L'ENTREPRISE EST " TRÈS POSITIF ".
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI SE DIT PRUDEMMENT OPTIMISTE QUANT À LA POSSIBILITÉ D'UNE RÉOUVERTURE MESURÉE DU MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU DEUXIÈME TRIMESTRE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE " ENTENDRE DES CHOSES FAVORABLES SUR LA FAÇON DONT LA PROPOSITION DE FIN DE CYCLE DE BÂLE III POURRAIT ÉVOLUER ".
* LE PDG DE CITI DÉCLARE QUE LES RÉCENTES ANNONCES DE FUSIONS ET ACQUISITIONS DANS PLUSIEURS INDUSTRIES SONT UN SIGNE DE CONFIANCE CROISSANTE DE LA PART DES PDG ET DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
* LE PDG DE CITI DÉCLARE QUE LES TRANSACTIONS SONT LARGEMENT SURSOUSCRITES.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI DÉCLARE QUE " LES DISCUSSIONS ACTIVES AUGMENTENT CAR LE SOUTIEN DES MARCHÉS DE CAPITAUX CRÉE DE LA CONFIANCE LORSQUE LES GENS PENSENT À DES TRANSACTIONS STRATÉGIQUES PLUS IMPORTANTES ".
* Le directeur financier de CITI déclare s'attendre à une tendance à la baisse des dépenses pour l'année à partir d'aujourd'hui, en ligne avec les directives :