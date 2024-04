Le bénéfice de Citigroup a baissé au premier trimestre, car l'entreprise a dépensé davantage en indemnités de licenciement pour les employés licenciés et a mis de l'argent de côté pour réalimenter un fonds d'assurance des dépôts du gouvernement.

Le bénéfice net est tombé à 3,4 milliards de dollars, soit 1,58 dollar par action, au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 mars, a déclaré la banque vendredi. Ce chiffre est à comparer aux 4,6 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

La directrice générale, Jane Fraser, a entamé une vaste réorganisation en septembre afin de simplifier la banque et d'améliorer ses performances. Les coûts de la réorganisation ont fait grimper les dépenses à 14,2 milliards de dollars.

La plus grande série de mouvements de personnel, y compris les réaffectations et les départs, a été communiquée aux employés à la fin du mois de mars.

La banque a également versé 251 millions de dollars à un fonds de la Federal Deposit Insurance Corp qui avait été vidé l'année dernière après la faillite de trois prêteurs régionaux.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2 % en données brutes pour atteindre 21,1 milliards de dollars au premier trimestre. Si l'on exclut les éléments exceptionnels tels que les ventes d'entreprises l'année dernière, les recettes ont augmenté au cours du trimestre.

Son rival, JPMorgan Chase, a annoncé vendredi un bénéfice plus élevé pour le premier trimestre, tandis que le bénéfice trimestriel de Wells Fargo a diminué en raison de la baisse des intérêts versés par les clients.

Au cours du trimestre précédent, Citi avait affiché une perte de 1,8 milliard de dollars, des éléments exceptionnels ayant entraîné une baisse de ses bénéfices.

"Ces derniers mois n'ont pas été faciles", écrivait M. Fraser en mars. "Loin de là. Les changements que nous avons opérés sont les plus importants que la plupart d'entre nous aient connus chez Citi [...], ils nous ont permis de prendre les devants et d'améliorer notre compétitivité", avait-elle ajouté.

Les investisseurs ont récompensé Mme Fraser en dopant le cours de ses actions depuis le début de la restructuration en septembre. Ils attendent maintenant une croissance de la gestion de patrimoine et de la banque d'investissement.

L'action de la société a augmenté de 18 % cette année, surpassant ses pairs et l'indice de référence S&P 500.

La banque reste confrontée à des défis, notamment à des problèmes de réglementation et à une main-d'œuvre instable. En février, Reuters a rapporté que les régulateurs américains ont demandé à Citigroup de modifier d'urgence la façon dont elle mesure le risque de défaut de ses partenaires commerciaux.

Citi s'efforce de résoudre les problèmes exposés dans deux mesures d'exécution de la Réserve fédérale américaine et de l'Office of the Comptroller of the Currency à partir de 2020.

Les ordonnances de consentement ordonnent à la banque de remédier aux lacunes dans la gestion des risques, la gouvernance des données et les contrôles internes. (Reportage de Tatiana Bautzer à New York et de Manya Saini à Bengaluru ; rédaction de Lananh Nguyen et Arun Koyyur)