Les marchés mondiaux ressemblent à un jeu de "whack-a-mole", la volatilité et la liquidité sont des problèmes - dirigeants de banques

Les dirigeants des banques de Wall street ont déclaré qu'ils surveillaient de près les marchés, après la volatilité au Royaume-Uni, avec une attention particulière pour les liquidités.

Le "mini-budget" du gouvernement britannique du 23 septembre a provoqué certaines des plus fortes hausses jamais enregistrées des rendements des obligations d'État britanniques et a déclenché une crise parmi les fonds de pension qui devaient trouver des liquidités. Cela a secoué les marchés plus larges, les rendements américains ayant bondi en même temps que ceux de la dette publique britannique.

"Nous effectuons constamment différents tests de résistance sur le marché, sur les clients dans différents domaines", a déclaré Mme Fraser lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la banque.

Mme Fraser a déclaré qu'elle était "plus concentrée sur la liquidité du marché en ce moment et sur l'impact sur certaines contreparties que sur notre risque de crédit".

L'Europe "est au centre de la tempête" avec des contraintes continues d'approvisionnement en énergie qui ont un impact sur certains clients, a déclaré Mme Fraser.

Certains clients sont secoués par une volatilité intense, par exemple dans le traumatisme des pensions britanniques, a-t-elle dit, où les fonds dits Liability Driven Investment (LDI) étaient au centre de la tempête.

"Nous examinons donc les garanties derrière les différentes institutions, comme nous l'avons fait avec les acteurs du secteur des matières premières au début de l'année et certains des LDI, et si nous constatons des tensions différentes, nous sautons dessus", a déclaré Mme Fraser.

Le PDG de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, a déclaré que les problèmes avec les LDI pourraient causer des problèmes à l'avenir, mais que jusqu'à présent, il s'agissait d'une "bosse sur la route".

Il a toutefois précisé que JPMorgan surveille toute une série de paramètres allant des émissions du Trésor américain et des émissions hypothécaires aux écarts entre les offres et les demandes sur les marchés du Trésor.

"Je pense effectivement que vous voyez des marchés volatils. Vous voyez déjà une très faible liquidité."

Toutefois, M. Dimon a déclaré que le système bancaire lui-même est "extraordinairement solide".

Il a ajouté que les grandes institutions mondiales comme Citi ont un rôle à jouer pour soutenir le marché, car elles sont en position de force en termes de capital.

"Nous sommes en mesure de nous lancer et de jouer un rôle important", a-t-elle déclaré. "Mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris, je dirais."