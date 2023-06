Les régulateurs chinois tentent de rassurer les financiers étrangers sceptiques

La deuxième économie mondiale, qui souhaite vivement que les investissements étrangers soutiennent sa réouverture après trois années de restrictions liées au COVID-19, a accueilli ces derniers mois des PDG étrangers très en vue, notamment David Solomon, du groupe Goldman Sachs, et Elon Musk, de Tesla.

Mais le scepticisme est profond, alors que les tensions sino-américaines s'intensifient autour de points chauds tels que l'Ukraine, la mer de Chine méridionale, les restrictions américaines à l'exportation de semi-conducteurs et la sécurité des données, tandis que l'accent mis par le président Xi Jinping sur la sécurité nationale a entraîné une récente répression des cabinets de conseil et des sociétés de diligence raisonnable étrangers.

"Nous accueillons chaleureusement les institutions financées par l'étranger qui ont des activités saines et d'excellentes qualifications pour développer leurs activités en Chine", a déclaré Li Yunze, chef de l'Administration nationale de régulation financière de la Chine, dans ses premières remarques publiques depuis sa nomination à la tête de l'agence nouvellement créée.

"L'ouverture est la politique nationale à long terme de la Chine, et la porte de l'industrie financière chinoise ne fera que s'ouvrir de plus en plus.

Il s'exprimait lors du forum annuel de Lujiazui, où des représentants de HSBC, du Crédit agricole, de Merrill Lynch, de Mizuho Financial, de Schroders et de Paypal ont également été invités à prendre la parole.

Les principaux régulateurs financiers chinois n'ont cessé de souligner l'ouverture de leurs marchés. C'est exactement ce que M. Li a dit à Jane Fraser, PDG de Citigroup, lundi à Pékin.

Yi Huiman, président de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières, a déclaré aux participants du forum que la Chine allait "résolument" pousser à la déréglementation en termes d'accès au marché, de qualification des institutions et de produits.

Toutefois, le personnel des chambres de commerce étrangères et des associations commerciales en Chine se plaint de la "lassitude des promesses" parmi leurs membres.

"Il y a une offensive de charme, mais est-ce qu'ils l'appuient par des changements de politique significatifs et concrets ?", a déclaré Noah Fraser, directeur général du Conseil commercial Canada-Chine.

"Non.

AUTOSUFFISANCE

Faisant écho au message d'ouverture de Shanghai, M. Xi a déclaré aux responsables locaux d'un parc industriel de Mongolie intérieure, une région du nord de la Chine, qu'ils devaient coopérer avec le monde extérieur pour en tirer des "avantages mutuels", ont rapporté les médias d'État, en leur demandant de mettre en œuvre un niveau élevé d'ouverture.

Attirant l'attention sur la proximité de la région avec la Russie et la Mongolie, M. Xi a demandé aux fonctionnaires de "jouer un rôle plus important dans la connexion des liens nationaux et internationaux de la stratégie de 'double circulation'", une initiative visant à réduire la dépendance de la Chine à l'égard des marchés et des technologies étrangers dans le cadre de son développement à long terme.

Présentée pour la première fois par M. Xi en 2020, la stratégie de "double circulation" prévoit que la Chine s'appuie principalement sur la "circulation interne" - le cycle national de production, de distribution et de consommation - pour son développement.

La circulation interne sera soutenue par la "circulation externe", c'est-à-dire les financements étrangers et les interactions de la Chine avec l'économie mondiale.

"Nous ferons tous les efforts nécessaires pour permettre aux investisseurs d'accéder à des sociétés cotées en bourse (en Chine) qui soient honnêtes et transparentes", a déclaré M. Yi à Shanghai.

Toutefois, les industries chinoises doivent en fin de compte être autosuffisantes en termes de capacités scientifiques et technologiques, a déclaré M. Yi.