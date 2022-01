Les valeurs du jour à Wall Street - JPMorgan et Citigroup : repli des profits et des actions

© AOF 2022

Les premier résultats dans le secteur bancaire aux Etats-Unis sont mal accueillis. Plus forte baisse de l'indice Dow Jones, JPMorgan chute de 4,79% à 160 dollars tandis que Citigroup recule de 2,05% à 66,27 dollars. Les établissements sont sanctionnés car leurs activités dans le courtage ont déçu et leurs coûts ont augmenté dans des proportions plus importantes qu'anticipé.Au quatrième trimestre, le bénéfice net de JPMorgan a reculé de 14% à 10,4 milliards de dollars, soit 3,33 dollars par action. Sur l'ensemble de 2021, il a bondi de près de 66% pour atteindre le niveau record de 48,3 milliards de dollars.Les coûts, hors intérêts, se sont révélés plus élevés qu'anticipé, progressant de 11% du fait des rémunérations.Les revenus de JPMorgan sont restés quasiment stable à 29,257 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 29,8 milliards de dollars. Ils ont été soutenus par la banque d'investissement, dont l'activité a augmenté de 28% à 3,2 milliards de dollars grâce au conseil pour les opérations de fusions & acquisitions.En revanche, les revenus tirés des activités de marché ont déçu en reculant de 11% à 5,3 milliards de dollars alors que le marché visait un repli de 9%. Le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré une chute de 16% de ses revenus à 3,3 milliards de dollars. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont baissé de 2% à 2 milliards.Au quatrième trimestre, le bénéfice net de Citigroup a chuté de 26% à 3,17 milliards de dollars, soit 1,46 dollar par action. En 2021, le bénéfice net a été multiplié par 2 à 22 milliards de dollars. En excluant l'impact des cessions en Asie, le bénéfice par action s'élève à 1,99 dollar. Le consensus Refiniv s'élève à 1,38 dollar. Il n'est pas sûr que les deux derniers chiffres soient directement comparables.Les comptes ont souffert d'un bond de 8% des coûts d'exploitation, hors cessions en Asie, alors que la banque continue d'investir dans sa transformation.Les revenus du groupe ont augmenté de 1% à 17,07 milliards de dollars, bénéficiant de la bonne performance de ses activités de banque d'investissement. Ces dernières ont vu leurs revenus bondir de 43% à 1,8 milliard.En revanche, ses activités de marché ont connu une baisse, comme chez JPMorgan, : -11% à 4,034 milliards de dollars.Le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), toujours très surveillé, a connu un recul des revenus de 20% à 2,54 milliards de dollars. Le courtage actions a vu ses revenus baisser de 3% à 785 millions de dollars. Le marché anticipait respectivement 2,83 milliards de dollars et 866,7 millions de dollars.