* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITIGROUP, MARK MASON, S'ATTEND À UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES DÉPENSES DE CONSOMMATION - CONFÉRENCE BOFA
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE QUE LA DEMANDE S'AMÉLIORE POUR LES FUSIONS, LES ACQUISITIONS ET LES MARCHÉS DE CAPITAUX D'EMPRUNT - CONFÉRENCE DE BOFA
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE QUE LE SENTIMENT DES CLIENTS EST "PRUDEMMENT OPTIMISTE" - CONFÉRENCE DE LA BOFA
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI DÉCLARE QUE NOUS SOMMES BIEN POSITIONNÉS POUR CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ DANS LE SECTEUR DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT À MESURE QUE LE REBOND SE PRODUIT
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI CONSTATE UNE BONNE ACTIVITÉ DANS LE DOMAINE DES ACTIONS, DES TITRES À REVENU FIXE, DES DEVISES ET DES MATIÈRES PREMIÈRES
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITI DÉCLARE QUE NOUS PRÉVOYONS UNE CROISSANCE CONTINUE DES PRÊTS, EN PARTICULIER DANS LE SECTEUR DES CARTES DE CRÉDIT.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE QUE LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES COMPRENNENT 700 MILLIONS À 1 MILLIARD DE DOLLARS DE RÉORGANISATION ET D'INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE QUE NOUS N'ALLONS PAS COMPROMETTRE LES INVESTISSEMENTS DANS LA TRANSFORMATION, LE RISQUE ET LE CONTRÔLE.
* LE CFO DE CITI DÉCLARE QUE LA SÉPARATION DE BANAMEX PROGRESSE BIEN
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE CITI DÉCLARE S'ATTENDRE À 20-25 % DANS LA PREMIÈRE TRANCHE DE L'INTRODUCTION EN BOURSE DE BANAMEX.
* CITI DÉCLARE QUE LES PERTES LIÉES AUX CARTES DE CRÉDIT CONTINUENT À SE " NORMALISER " ET S'ATTEND À CE QUE LES PERTES TENDENT À AUGMENTER
* CITI CFO SAYS RETAIL BANKING BUSINESS IS A 'DRAG' ON OUR RETURNS Source text for Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :