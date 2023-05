Permira prend le contrôle du pôle italien de fournisseurs de produits de luxe Florence

La société d'investissement Permira a acquis la majorité de Gruppo Florence, dans le cadre d'une transaction qui, selon une source proche du dossier, valorise le centre des fabricants italiens de vêtements de luxe et d'articles en cuir à plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars).

L'opération annoncée jeudi met en évidence une tendance parmi les fonds d'investissement privés qui, après avoir manqué de grandes marques à acheter, ont compris les défis de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du luxe et se sont tournés vers une stratégie de "buy and build" (acheter et construire).

Florence a été fondée en 2020 par VAM Investments, une société de capital-investissement contrôlée par l'ancien directeur général de Bulgari, Francesco Trapani, qui restera président de Florence.

Son PDG actuel, Attila Kiss, conservera également son rôle.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros en 2022, Florence regroupe 26 entreprises qu'elle a acquises en temps utile auprès de propriétaires qui ont réinvesti une partie du produit de la vente de leur entreprise dans le hub.

Ces entreprises conçoivent et fabriquent des vêtements, des chaussures et d'autres accessoires pour des marques de luxe.

VAM Investments, les hommes d'affaires actionnaires minoritaires de Florence et son management réinvestiront tous une partie du produit de la vente dans le groupe, en conservant une participation significative, a indiqué Florence dans un communiqué.

Fondo Italiano d'Investimento, un fonds contrôlé par l'investisseur public CDP Equity, conservera également une participation minoritaire dans Florence, tandis que la holding d'investissement Italmobiliare liquidera sa participation avec une plus-value de 78 millions d'euros.

"Contribuer à la création de la plus grande plateforme pour la chaîne d'approvisionnement du luxe en Italie a été un privilège, ainsi qu'un défi stimulant", a déclaré Marco Piana, PDG de VAM Investments.

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.

BoFA Securities et Citigroup ont conseillé les vendeurs, tandis que JPMorgan a travaillé avec Permira. UniCredit a été le conseiller financier du processus de réinvestissement de VAM. (1 $ = 0,9084 euro) (Reportage de Valentina Za, édition de Gavin Jones)