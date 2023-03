Quelle crise ? Les ETF américains axés sur les banques enregistrent la plus forte demande depuis des mois en mars

Les fonds négociés en bourse qui suivent les banques régionales américaines ont enregistré leurs plus fortes entrées nettes depuis des mois, le SPDR S&P Regional Banking ETF ayant reçu 1,25 milliard de dollars au cours du mois clos le 29 mars, tandis que l'iShares U.S. Regional Banks ETF a reçu 258 millions de dollars, selon les données de Refinitiv Lipper.

Le mois de mars a été le premier mois d'achats nets pour le fonds IAT depuis un an, et l'un des meilleurs mois jamais enregistrés en termes de flux pour le fonds KRE.

(Graphique : Les ETF bancaires américains très demandés - https://www.reuters.com/graphics/USA-BANK/lgvdkjydjpo/chart.png)

Et ce, bien que les deux fonds aient plongé d'environ 29 % en mars, la liquidation des banques Silicon Valley et Signature ayant déclenché des craintes de contagion et des doutes sur la stabilité du secteur, faisant des banques régionales américaines l'un des secteurs les moins performants de l'année.

"Beaucoup d'investisseurs supposent que le pire de la volatilité s'est calmé à ce stade et profitent de ces prix plus bas", a déclaré Roxanna Islam, responsable de la recherche sectorielle et industrielle chez VettaFi.

(Graphique : ETF bancaires américains en 2023 -

La réponse rapide des régulateurs et des banques centrales a encouragé les investisseurs à "acheter au plus bas", selon Mme Islam.

Les investisseurs se sont également tournés vers les fonds qui suivent les grandes banques supposées plus stables, l'ETF SPDR S&P Bank ayant encaissé près de 79 millions de dollars en mars, son premier mois d'achats nets depuis octobre.

"Les actions bancaires intègrent déjà beaucoup de mauvaises nouvelles", a déclaré John Tierney, stratège chez MacroHive, recommandant d'augmenter les allocations aux grandes banques, notamment JPMorgan Chase & Co et Citigroup.

"Alors que les marchés continuent de se stabiliser, les banques en général et les grandes banques en particulier surperformeront le S&P 500.

Dans l'ensemble, les prix de ces fonds se sont légèrement redressés au cours de la semaine dernière, les inquiétudes du secteur bancaire s'étant apaisées, mais le fonds KBE devrait enregistrer une baisse de 23 % pour le mois, sa pire depuis que les lockdowns COVID-19 ont ébranlé les marchés il y a deux ans. Le S&P 500 a augmenté de 2,5 %.