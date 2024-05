Une ancienne directrice générale de Citigroup a poursuivi la banque et son directeur d'exploitation mercredi, affirmant avoir été licenciée pour s'être opposée à ce qu'elle considère comme des tentatives de fournir de fausses informations aux régulateurs.

Kathleen Martin, une ancienne directrice générale que Citi a embauchée en 2021 pour l'aider à résoudre des problèmes de données, a déclaré dans une action en justice déposée auprès d'un tribunal fédéral du district de New York que son superviseur, Anand Selva, voulait qu'elle cache des "informations critiques" à l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) concernant les mesures de gouvernance des données de la banque.

S'exprimant au nom de la banque et de Selva, un porte-parole de Citigroup a déclaré dans un communiqué que "cette action en justice est sans fondement et que nous nous défendrons vigoureusement contre elle".

L'OCC n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'action en justice prétend que Selva voulait cacher des informations parce qu'elles donneraient une mauvaise image de la banque.

Selva a incité Martin à dire faussement au régulateur que Citi avait atteint des objectifs particuliers alors que ce n'était pas le cas, selon le procès.

Mme Martin a été licenciée le 25 septembre 2023, en représailles de ses plaintes.

Le travail de gouvernance des données était lié à une ordonnance de consentement de l'OCC de 2020, selon le procès.

En 2020, l'OCC et la Réserve fédérale ont demandé à la banque de remédier à des lacunes généralisées et de longue date dans la gestion des risques, la gouvernance des données et les contrôles internes.

L'avocat de M. Martin, Valdi Licul du cabinet Wigdor LLP, a déclaré dans un communiqué que son client "a toujours agi pour protéger les intérêts de Citi".

Elle demande au tribunal de la réintégrer avec le même statut d'ancienneté et réclame des arriérés de salaire, y compris des primes.

L'affaire est Martin v. Citibank NA et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-03949.