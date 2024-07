Une ancienne directrice générale de Citigroup, qui affirme avoir été licenciée parce qu'elle refusait d'induire en erreur un régulateur fédéral au sujet de la gestion des risques de la banque, a accusé le directeur général de Citigroup de tromperie intentionnelle, selon un procès amendé déposé jeudi en fin de journée.

CE QUI S'EST PASSÉ

Kathleen Martin a déclaré que le directeur de l'exploitation, Anand Selva, "voulait faire de fausses déclarations sur les mesures de Citi afin de tromper" l'Office of the Comptroller of the Currency en lui faisant croire que la banque respectait son accord de règlement de 400 millions de dollars en 2020 concernant les lacunes en matière de gestion des risques.

La plainte modifiée de M. Martin devant le tribunal fédéral de Manhattan réitère l'affirmation selon laquelle M. Selva craignait que la communication d'informations exactes ne nous fasse "mal paraître".

POURQUOI C'EST IMPORTANT

M. Martin a déclaré qu'une fausse déclaration réussie aurait également trompé les actionnaires et le public, tandis qu'un échec aurait eu "d'énormes implications juridiques et financières" pour la troisième banque américaine, y compris peut-être de nouvelles amendes "majeures".

La plainte modifiée a également ajouté des illustrations spécifiques des lacunes en matière de conformité chez Citigroup.

Il s'agit notamment de l'amende de 135,6 millions de dollars imposée le 10 juillet par l'OCC et la Réserve fédérale en raison des "progrès insuffisants" de la banque dans la résolution des problèmes identifiés en 2020.

Cette amende a été le dernier coup dur pour la directrice générale Jane Fraser, qui s'est attachée à alléger Citigroup et a fait de l'élimination de ses manquements à la réglementation une priorité absolue.

LA RÉPONSE

Citigroup n'a pas fait de commentaire immédiat après les heures d'ouverture du marché.

Citigroup a déclaré avoir licencié Mme Martin en septembre dernier parce qu'elle ne possédait pas les compétences nécessaires en matière de leadership et d'engagement pour occuper le poste de présidente intérimaire de la transformation des données.

La banque a également déclaré que ses allégations étaient fausses et que si elles étaient vraies, sa dénonciation n'était pas une activité protégée en vertu de la loi fédérale Sarbanes-Oxley sur la gouvernance.

QUOI SUIVRE

Citigroup a jusqu'au 8 août pour répondre à la plainte modifiée. Le 27 juin, la banque avait demandé le rejet de la plainte initiale de Mme Martin, mais la loi fédérale l'autorisait à la modifier une seule fois.

L'affaire est la suivante : Martin v. Citibank NA et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-03949. (Reportage de Jonathan Stempel ; Rédaction de Sandra Maler)