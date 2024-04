Une directrice générale de Citigroup a déclaré que la banque ne l'avait pas protégée contre les menaces violentes et les abus d'un superviseur en raison de sa culture "omniprésente" de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe, selon un document juridique modifié déposé lundi.

Ardith Lindsey, qui travaillait en tant que responsable de la négociation des ventes électroniques pour les Amériques, a ajouté des détails à son action en justice de novembre, décrivant les menaces de Mani Singh, ancien responsable des services d'exécution des actions au comptant pour les marchés d'Amérique du Nord de la banque. Il a démissionné en novembre 2022.

Lindsey a déclaré qu'après avoir mis fin à leur relation en octobre 2022, Mani Singh a commencé à passer cinq jours d'appels téléphoniques incessants et à envoyer des SMS contenant des jurons, tels que "Je vais te mettre le feu" et "Kids no kids I don't give a fuck [I] plan to burn it down." (Les enfants, non les enfants, je m'en fous, j'ai l'intention de tout brûler).

Lindsey a déclaré que M. Singh l'avait soumise pendant de nombreuses années à des abus de plus en plus violents, parfois alimentés par l'alcool ou la drogue, et qu'il l'avait notamment menacée de lui faire du mal ainsi qu'à sa famille et de détruire sa carrière si elle résistait à ses avances.

La banque "a choisi de ne pas tenir compte des nombreux signaux d'alarme concernant la conduite de M. Singh", a déclaré Mme Lindsey. Au lieu de cela, elle "l'a promu et, dans le même temps, n'a pas protégé Lindsey et de nombreuses autres femmes".

Mme Lindsey est en congé de la banque.

Citigroup n'était pas immédiatement disponible pour commenter. M. Singh n'a pas répondu immédiatement à un message vocal demandant un commentaire.

En novembre, Citigroup a déclaré qu'elle se défendrait contre les plaintes de Lindsey.

"Personne ne devrait jamais être victime de discrimination ou de harcèlement sur le lieu de travail", avait alors déclaré la troisième banque américaine.

Elle a qualifié de "déplorable" la conduite décrite dans la plainte initiale, mais a déclaré que la relation décrite par Mme Lindsey différait considérablement de son récit antérieur.

Un avocat qui a représenté Mme Singh dans un autre litige n'a pas répondu aux demandes de commentaires en novembre.

Mme Lindsey a également affirmé avoir été agressée par un cadre supérieur qui l'a embrassée de force quelques mois après avoir rejoint la banque à l'âge de 24 ans, en 2007.

"Citi, en particulier dans la division des actions, a été un lieu de travail où le harcèlement sexuel et la discrimination sexuelle sont endémiques et flagrants", a déclaré Lindsey dans la plainte amendée qui détaille des allégations supplémentaires.

Elle affirme que certains banquiers masculins se rendaient dans des clubs de strip-tease, buvaient de manière excessive, faisaient des commentaires à connotation sexuelle sur leurs collègues féminines ou consommaient de la cocaïne au bureau.

Mme Lindsey a cité plusieurs cadres supérieurs de Citigroup qui auraient été impliqués dans des actes de discrimination ou de harcèlement sexuel, et a cité les titres de postes d'autres personnes impliquées dans des relations sexuelles avec des subordonnés directs ou des employés subalternes.

Selon Mme Lindsey, les employées anonymes qui ont fait part de leurs préoccupations à leurs supérieurs et au service des ressources humaines ont fait l'objet de représailles ou ont quitté la banque.

Elle a également affirmé que Citigroup n'avait pas répondu à ses préoccupations jusqu'à ce qu'elle intente une action en justice, près d'un an après avoir signalé les messages textuels de M. Singh.

Lorsqu'un cadre supérieur a abordé son action en justice avec ses collègues, il a tenté d'écarter Lindsey et de la discréditer en disant qu'elle causait des problèmes, a-t-elle déclaré.

Le directeur des marchés de la banque, Andy Morton, a envoyé une note de service demandant aux employés de se manifester s'ils étaient témoins d'un comportement inapproprié, a rapporté Reuters en novembre. La société a également envoyé une enquête aux femmes de la division des marchés pour les interroger sur l'environnement de travail, a déclaré Mme Lindsey.

Les médecins ont diagnostiqué chez Mme Lindsey un syndrome de stress post-traumatique, une dépression et des pertes de mémoire qui l'ont rendue incapable de travailler, selon la plainte.

Cette action en justice intervient après des années pendant lesquelles les banques de Wall Street ont tenté de diversifier leurs rangs et de se débarrasser de leur image de club de garçons.

Wells Fargo a été accusée de discrimination sexuelle dans un procès intenté au début du mois par une vendeuse d'obligations qui a déclaré que la banque refusait des salaires et des promotions accessibles aux hommes et tolérait un lieu de travail "ouvertement sexiste".

L'année dernière, Goldman Sachs a accepté de payer 215 millions de dollars pour régler une action collective alléguant des préjugés généralisés à l'encontre des femmes en matière de rémunération et de promotion, mettant ainsi fin à l'une des actions en justice les plus médiatisées concernant l'inégalité de traitement des femmes à Wall Street.

L'affaire est Lindsey v Citigroup Global Markets Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-10166.