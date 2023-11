Citigroup a été poursuivi en justice lundi par une directrice générale qui a déclaré qu'un ancien banquier en charge des actions l'avait soumise à un harcèlement sexuel et à des abus, y compris des menaces de mort.

Ardith Lindsey a déclaré que la banque basée à New York, son employeur depuis 2007, avait minimisé ses plaintes concernant Mani Singh, qui était responsable des services d'exécution des actions sur les marchés d'Amérique du Nord avant de démissionner en novembre dernier.

Mme Lindsey a également accusé Citigroup de tolérer un environnement "notoirement hostile" dans sa division "actions".

Elle a déclaré que les hommes y classaient leurs collègues féminines en fonction de leur apparence, discutaient des personnes avec lesquelles ils voulaient avoir des relations sexuelles, faisaient pression sur les femmes pour qu'elles se rendent dans des clubs de strip-tease et se moquaient de la formation de la banque en matière de harcèlement sexuel et des initiatives en faveur des femmes.

La plaignante, qui travaillait en tant que responsable des ventes électroniques dans les Amériques, a déclaré qu'elle était en congé médical depuis fin 2022 et qu'elle souffrait de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, de pertes de mémoire et d'une baisse de 24 points de son quotient intellectuel.

Le procès intenté par Lindsey devant le tribunal fédéral de Manhattan vise à obtenir des dommages et intérêts pour violation des lois sur les droits civils de l'État et de la ville de New York.

Elle s'ajoute à d'autres actions en justice accusant les grandes banques de permettre des environnements de travail de type "boys club", où les hommes traitent les femmes comme des objets et entravent leur carrière. M. Singh n'est pas un défendeur.

Citigroup a déclaré qu'elle se défendrait contre les plaintes de Lindsey.

"Nos valeurs et nos attentes sont claires : personne ne devrait jamais être victime de discrimination ou de harcèlement sur le lieu de travail", a déclaré la troisième banque américaine.

"En ce qui concerne M. Singh, la conduite décrite dans la plainte est déplorable, mais la relation décrite par Mme Lindsey diffère considérablement des récits qu'elle a précédemment fournis", a ajouté la banque.

Un avocat qui a représenté M. Singh dans un autre litige n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

'MARCHER ENSEMBLE SUR LA PLANCHE JUSQU'À LA MORT'

Mme Lindsey a déclaré que M. Singh l'avait soumise pendant de nombreuses années à des abus de plus en plus violents, parfois alimentés par l'alcool ou la drogue, et qu'il l'avait notamment menacée de détruire sa carrière et sa réputation si elle résistait à ses avances.

Elle a ajouté que M. Singh se présentait souvent comme Frank Underwood, l'homme politique fictif joué par Kevin Spacey dans la série télévisée "House of Cards", qui manipulait les autres à ses propres fins.

Lindsey a déclaré qu'après avoir mis fin à leur relation en octobre 2022, M. Singh a commencé à lui passer des appels téléphoniques incessants pendant cinq jours et à lui envoyer des messages textuels contenant des jurons, y compris des menaces de "marcher ensemble sur la planche jusqu'à la mort" et de "ruiner" les enfants de Mme Lindsey.

La plainte indique que Citigroup a finalement pris ses distances avec Singh après que Lindsey a révélé les messages, mais a dit au personnel que Singh partait pour des "raisons personnelles et familiales".

Elle affirme également que la banque n'a pas informé l'organisme de réglementation du courtage FINRA de sa mauvaise conduite sur un formulaire qu'elle était tenue de remplir à propos de son départ.

L'action en justice de Lindsey vise également à obtenir des dommages-intérêts en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes (Adult Survivors Act) pour une agression sexuelle présumée commise par un autre cadre de Citigroup lors d'une fête de fin d'année en décembre 2007.

Cette loi donne aux accusateurs d'abus sexuels un délai d'un an, qui expire le 23 novembre, pour intenter une action en justice en cas d'allégation d'inconduite survenue il y a longtemps, même si les délais de prescription sont dépassés.

Citigroup "a encouragé de manière répétée les mauvais comportements en fermant les yeux", a déclaré Jeremiah Iadevaia, l'avocat de Lindsey, dans un communiqué.

Dans sa déclaration de lundi, Citigroup a indiqué qu'elle avait mis Singh en congé après avoir pris connaissance de ses SMS, et qu'il avait démissionné avant la fin de son enquête.

L'affaire est Lindsey v Citigroup Global Markets Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-10166. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker)