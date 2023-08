Citius Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique. Elle développe et commercialise des produits de soins intensifs en mettant l'accent sur les anti-infectieux en complément des soins du cancer, des produits sur ordonnance et de la thérapie par cellules souches. Ses produits comprennent Mino-Lok, Mino-Wrap, Halo-Lido, NoveCite et I/ONTAK. I/ONTAK est une protéine de fusion IL-2 de la toxine diphtérique, destinée au traitement des patients atteints de lymphome cutané à cellules T persistant ou récurrent. Son Mino-Lok est une solution de verrouillage antibiotique utilisée pour traiter les patients souffrant d'infections sanguines liées à un cathéter en sauvant le cathéter infecté. Son Halo-Lido est une formulation topique corticostéroïde-lidocaïne destinée à apporter un soulagement anti-inflammatoire et anesthésique aux personnes souffrant d'hémorroïdes. Son Mino-Wrap est un enveloppement à base de gel liquéfié pour la réduction des infections liées aux expanseurs tissulaires à la suite de chirurgies reconstructives du sein. Son NoveCite est une thérapie à base de cellules souches mésenchymateuses pour le traitement du syndrome de maladie respiratoire aiguë (SDRA).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale