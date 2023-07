Citizens Development Business Finance PLC est une société basée au Sri Lanka, qui fournit une gamme de services financiers. Les services de la société comprennent l'acceptation de dépôts à terme et d'épargne, le crédit-bail, la location-vente, les facilités de prêt, le prêt d'or, le change, les envois de fonds à l'étranger, et l'émission de cartes de débit internationales, de cartes de crédit, le commerce sur marge, les produits de finance islamique et d'autres services financiers. Elle compte trois segments : Leasing et stock out en location, Prêts et avances, et Autres. Le secteur du crédit-bail et de la location de stocks s'occupe des activités de crédit-bail et de location-vente de la société. Le segment Prêts et avances est engagé dans l'octroi de prêts et d'avances aux clients autres que ceux qui pratiquent le crédit-bail et la location-vente. Le segment Autres est engagé dans la fourniture d'autres produits et services. Ses produits comprennent l'épargne réelle CDB, le CDB Salary Plus, les dépôts fixes CDB Dhana Surekum, les facilités de crédit-bail et de prêt automobile, les prêts personnels CDB, les cartes de crédit CDB, les cartes de débit CDB et autres.