Citizens Financial Corp. est une société holding bancaire pour Citizens Bank of West Virginia, Inc. (la banque). La banque propose des services de prêts aux particuliers, au marché secondaire et aux entreprises, ainsi que des services de dépôt, de fiducie et de courtage aux clients des comtés de Randolph, Tucker, Upshur, Pocahontas et Wetzel en Virginie-Occidentale et dans les régions avoisinantes. La société fournit des services de conformité réglementaire et de marketing à d'autres institutions financières en Virginie-Occidentale et dans les environs. L'offre de la banque comprend des chèques personnels, de l'épargne, des certificats de dépôt (CD) et des comptes de retraite individuels (IRA), des prêts, des cartes de débit MOCA, des cartes de crédit, des services de transfert de fonds assurés (ICS) et des services de registre de compte de certificat de dépôt (CDARS), des services bancaires numériques, des dépôts à distance, le traitement des cartes de crédit, et d'autres services. Les services bancaires numériques de la Banque, qui comprennent les applications mobiles, le portefeuille numérique, les services bancaires en ligne, les services bancaires numériques aux entreprises et les services bancaires par téléphone.

Secteur Banques