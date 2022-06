Explicatif - Quelles sont les nouveautés des tests de résistance des banques de la Fed en 2022 ?

Les résultats dictent le montant du capital dont les banques ont besoin pour être saines et le montant qu'elles peuvent reverser aux actionnaires via des rachats d'actions et des dividendes.

POURQUOI LA FED FAIT-ELLE SUBIR DES "STRESS TESTS" AUX BANQUES ?

La Fed a mis en place les tests à la suite de la crise financière de 2007-2009 comme un outil pour s'assurer que les banques pourraient résister à un choc similaire à l'avenir. Les tests ont officiellement débuté en 2011, et les grands créanciers ont d'abord eu du mal à obtenir la note de passage.

Citigroup Inc, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co et Goldman Sachs Group Inc, par exemple, ont dû ajuster leurs plans de capital pour répondre aux préoccupations de la Fed. La filiale américaine de la Deutsche Bank a échoué en 2015, 2016 et 2018 sur l'aspect "qualitatif" du test, qui évalue les contrôles opérationnels des banques.

Cependant, des années de pratique ont rendu les banques plus habiles à naviguer dans les tests et sous sa précédente direction républicaine, la Fed a rendu les tests plus transparents et a abandonné l'aspect "qualitatif". Elle a également mis fin à une grande partie de l'aspect dramatique des tests en abandonnant le modèle "réussite-échec" et en introduisant un régime de capital plus nuancé et spécifique aux banques.

ALORS, COMMENT LES BANQUES SONT-ELLES ÉVALUÉES MAINTENANT ?

Le test évalue si les banques resteraient au-dessus du ratio de capital minimum requis de 4,5 % pendant le ralentissement hypothétique. Les banques qui obtiennent de bons résultats restent généralement bien au-dessus de ce seuil.

La performance d'une banque lors du test détermine également la taille de son "coussin de capital de crise", une couche supplémentaire de capital introduite en 2020 qui s'ajoute au minimum de 4,5 %.

Ce coussin supplémentaire est déterminé par les pertes hypothétiques de chaque banque. Plus les pertes sont importantes, plus le tampon est important.

LE ROLLOUT

La Fed publiera les résultats après la clôture du marché jeudi. Elle publie généralement les ratios de capital et les pertes globales de chaque banque dans le cadre du test, avec des détails sur la façon dont leurs portefeuilles spécifiques - comme les cartes de crédit ou les hypothèques - se sont comportés.

Les banques ne sont toutefois pas autorisées à annoncer leurs plans de dividendes et de rachats avant le lundi suivant, le 27 juin. La Fed annoncera la taille du volant de capital de crise de chaque banque dans les mois à venir.

Les plus grands créanciers du pays, notamment JPMorgan, Citi, Wells Fargo & Co, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley sont suivis de près par les marchés.

UN TEST PLUS DIFFICILE ?

La Fed modifie les scénarios chaque année. Il faut des mois pour les élaborer, ce qui signifie qu'ils risquent de devenir obsolètes. En 2020, par exemple, le véritable krach économique provoqué par la pandémie de COVID-19 était, à bien des égards, plus grave que le scénario de la Fed cette année-là.

La Fed a conçu le scénario de cette année avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les perspectives hyper-inflationnistes actuelles.

Pourtant, le test de 2022 devrait être plus difficile que celui de l'année dernière car la base économique réelle est plus saine. Cela signifie que les pics de chômage et les baisses de la taille de l'économie dans le cadre du test sont ressentis de manière plus aiguë.

Par exemple, le test de résistance de 2021 prévoyait une hausse de 4 points de pourcentage du chômage dans le cadre d'un scénario "sévèrement défavorable". En 2022, cette augmentation est de 5,75 points de pourcentage, en grande partie grâce à la hausse de l'emploi au cours de l'année dernière.

En conséquence, les analystes s'attendent à ce que les banques soient invitées à mettre de côté un peu plus de capital qu'en 2021 pour tenir compte de la croissance prévue des pertes modélisées.

DES TENSIONS DANS L'IMMOBILIER COMMERCIAL, LES DETTES DES ENTREPRISES

Les tests de cette année comprendront également un "stress accru" dans l'immobilier commercial, qui a été touché par la pandémie lorsque les travailleurs ont été renvoyés chez eux, et les marchés de la dette des entreprises. Les organismes de surveillance mondiaux, dont le Fonds monétaire international, ont mis en garde contre les niveaux élevés de dettes d'entreprise risquées, alors que les taux d'intérêt augmentent dans le monde entier.

TOUTES LES BANQUES TESTÉES

En 2022, les 34 banques américaines surveillées par la Fed et dont les actifs dépassent 100 milliards de dollars subiront le test de résistance, contre 23 créanciers l'an dernier.

C'est parce que la Fed a adopté une nouvelle norme en 2020 qui stipule que les banques ayant moins de 250 milliards de dollars d'actifs ne doivent passer le test que tous les deux ans. Cela signifie que les grandes banques régionales, comme Ally Financial Inc et Fifth Third Bancorp, sont de nouveau en hausse après une année de repos.