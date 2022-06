La Fed américaine affirme que les banques peuvent surmonter confortablement une grave récession

Les 34 créanciers supervisés par la Fed et dont les actifs dépassent 100 milliards de dollars subiraient des pertes combinées de 612 milliards de dollars en cas d'hypothétique récession grave, a déclaré la banque centrale, mais cela leur laisserait tout de même environ deux fois le montant de capital requis par ses règles.

Par conséquent, les banques, dont JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs, peuvent utiliser leur capital excédentaire pour émettre des dividendes et des rachats aux actionnaires.

Dans le cadre de son exercice annuel de "test de résistance" établi à la suite de la crise financière de 2007-2009, la Fed évalue comment les bilans des banques se comporteraient face à une hypothétique grave récession économique. Les résultats dictent le montant du capital dont les banques ont besoin pour être saines et le montant qu'elles peuvent reverser aux actionnaires.

Les banques doivent attendre la fermeture des marchés, lundi à 16 h 30 EDT (2030 GMT), pour annoncer leurs plans de distribution de capital.

Bien que les scénarios 2022 aient été conçus avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les perspectives hyperinflationnistes actuelles, ils devraient rassurer les investisseurs et les décideurs politiques sur le fait que les banques du pays sont bien préparées à ce que les économistes prévoient comme une récession potentielle aux États-Unis plus tard cette année ou l'année prochaine.

Les 34 banques ont subi de lourdes pertes dans le scénario de cette année, qui a vu l'économie se contracter de 3,5 %, en partie à cause d'un effondrement de la valeur des actifs immobiliers commerciaux, et le taux de chômage bondir à 10 %.

Mais même dans ce cas, la Fed a déclaré que les ratios de capital bancaire agrégés étaient encore environ deux fois supérieurs au montant minimum requis par les régulateurs.

En 2020, la Fed a modifié la façon dont le test fonctionne, abandonnant son modèle "réussite-échec" et introduisant un régime de capital plus nuancé et spécifique aux banques.