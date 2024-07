Citizens Financial Group, Inc. figure parmi les 1ères banques de détail américaines. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit : - banque de détail (64,6%) ; - banque commerciale (35,4%). A fin 2023, le groupe gère 177,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 143,9 MdsUSD d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 100 agences implantées aux Etats-Unis.

Secteur Banques