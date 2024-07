Le prêteur américain Citizens Financial a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre mercredi, grâce à la vigueur des marchés financiers.

La bonne tenue de l'économie américaine a encouragé les dirigeants d'entreprise à lever des fonds par le biais de ventes d'obligations, ce qui a fait grimper les commissions de banques telles que JPMorgan et Bank of America, qui souscrivent à ce type d'opérations.

Les commissions de Citizens sur les marchés des capitaux ont augmenté de 63 %, grâce à la souscription d'obligations et à la syndication de prêts. Ces résultats optimistes font écho aux derniers rapports trimestriels des grandes banques concurrentes.

La hausse du coût des dépôts et la baisse de la demande de prêts ont toutefois entraîné une chute de 11 % du revenu net d'intérêts (RNI) de Citizens, soit la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, pour atteindre 1,41 milliard de dollars.

Les taux d'intérêt élevés ont déclenché une concurrence féroce pour les dépôts entre les banques, qui réagissent en augmentant leurs paiements pour dissuader les clients de fuir vers leurs rivales.

Certains clients reportent également leurs achats pour éviter de s'endetter à un moment où les coûts d'emprunt sont les plus élevés depuis la crise financière mondiale.

Les analystes s'attendaient à ce que le bénéfice net d'exploitation de Citizens atteigne un creux au deuxième trimestre, selon les données de LSEG.

Mais le bénéfice net au troisième trimestre pourrait baisser de 1 % à 2 % par rapport aux niveaux du deuxième trimestre avant de se redresser au cours des trois derniers mois de l'année, a déclaré Citizens.

Le coût de certaines positions de swap que Citizens avait prises pour se couvrir contre des taux potentiellement plus bas pèsera sur le NII au troisième trimestre, et la croissance des prêts ne sera pas assez forte pour compenser ces positions de swap, a déclaré le PDG Bruce Van Saun à Reuters.

Citizens s'attend à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt en septembre et en décembre.

"Vous pouvez constater que l'inflation diminue et que l'économie commence à ralentir. Le marché du travail semble ralentir. L'espoir d'un atterrissage en douceur de Boucles d'or semble se concrétiser", a déclaré M. Van Saun.

Un scénario Boucles d'or signifie une croissance économique modérée, une inflation faible et le plein emploi.

Il a indiqué que la banque pourrait racheter pour 250 à 300 millions de dollars d'actions au cours du troisième trimestre.

Dans l'ensemble, le bénéfice de Citizens a diminué de 18 % pour atteindre 392 millions de dollars, soit 78 cents par action, pour les trois mois se terminant le 30 juin. Si l'on exclut les coûts exceptionnels, la banque a gagné 82 cents par action, ce qui est supérieur aux estimations de 79 cents du LSEG.

L'action de Citizens a augmenté d'environ 24 % depuis le début de l'année, tandis que ses rivales PNC Financial et Huntington Bancshares ont gagné respectivement 16 % et 14 % au cours de cette période. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru et Saeed Azar ; rédaction de Shilpi Majumdar, Lananh Nguyen et Rod Nickel)